Julieta Poggio deslumbró con un top diminuto

Julieta Poggio es una de las influencers del momento y de las que más se muestra activa en las redes sociales, donde sus publicaciones se enfocan habitualmente en sus looks más audaces y cancheros.Durante las últimas horas, compartió una historia de su outfit total black en Instagram, donde tiene 2,8 millones de seguidores.La ex ‘hermanita’ lució un top estilo corpiño engomado ultra XS en color negro con un detalle de un dije en color plateado en el centro. Para la parte de abajo, en tanto, optó por un pantalón tiro bajo del mismo color repleto de cadenas con arandelas.Como accesorios usó brazaletes también en plateado. Como collar agregó uno estilo chocker con perlas de acero, todo haciendo juego. Para completar el look, usó unas gafas de sol en la cabeza.Un hairstyle con el pelo suelto y con bucles. Finalmente, el make up fue con máscara de pestañas negras, rubor en las mejillas y labial tono nude al que le sumó gloss por encima.