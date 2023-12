Emilia Mernes reveló su admiración por Floricienta y cantó con Flor Bertotti

Emilia no pudo aguantar la emoción

Emilia Mernes atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Esta semana agotó diez fechas en el Movistar Arena en poco menos de medio día, lo que se traduce a que tendrá más de 100 mil fans coreando sus canciones en el marco de su gira ‘MP3 Tour’.En la misma línea, la novia de Duki visitó los estudios de Radio Vale 97.5 y conversó con Flor Bertotti y Marcelo D’Alessio, en el programa Días y Flores. Allí habló de su carrera, de lo que se viene y hasta de su vida privada.Sobre la venta en tiempo récord de las entradas en Buenos Aires, la ex Rombai confesó: “Estoy muy shockeada, nadie se esperaba diez Movistar Arena llenos”, dijo.Sin embargo, lo que más llamó la atención de la nota fue su interpretación de ‘Mi vestido azul’ junto a la conductora del programa, la mismísima ‘Floricienta’, dio a conocerDespués de entonar algunas estrofas juntas, Bertotti la invitó a cantarla entera: “cantémosla juntas” y Mernes, feliz, accedió: “obvio que sí, en el Movistar” y Flor redobló la apuesta “invítame al Movistar”, “sí” dijo Emilia.Este cruce de palabras ilusionó a los fanáticos de ambas y generó la incógnita si Flor Bertotti se subirá al escenario a recordar viejos tiempos con los éxitos de Floricienta junto a Emilia Mernes y ponerle la frescura de la música actual.Emilia Mernes es sin dudas una de las artistas del momento gracias a su música que cosecha millones de reproducciones en todas las plataformas digitales. La cantante está en la cima de su corta y exitosa carrera, por lo que no dudó en compartirlo con sus fans.La cantante entrerriana logró llenar 10 Movistar Arena y menos de 24 horas y no contuvo la emoción.