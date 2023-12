Emilia Mernes, récord: “Soy una chica del interior a la cual subestimaron mucho”

En menos de 10 horas, la cantante entrerriana, Emilia Mernes, rompió un récord y colmó 10 Movistar Arena, en total fueron 100.000 entradas. Inmediatamente, su nombre se convirtió en tendencia, colocándose en la primera artista global en alcanzar este logro: en resumen los shows serán los días 6, 7, 19, 20, 21, 23 de abril y 3, 29, 30, 31 de mayo.Minutos después, la cantante de “Cuatro Veinte” agradeció el cariño de sus fans a través de su cuenta de Instagram: “, para mí iba a ser un día relativamente normal, sí especial porque hoy salía con las fechas del Movistar Arena, pensé en vender uno, pensé en vender dos, pero diez, en diez, once horas. Es una locura. Nada, estoy con mucha mezcla de sentimientos, muy contenta, muy feliz, agradecida de corazón porque esto es gracias a ustedes”.

Minutos después, en la siguiente story, la artista ya aparecía totalmente superada por la emoción. Con lágrimas desbordando de sus ojos volvió a compartir cómo se sentía. “Bueno, quería seguir agradeciéndoles, pero terminé así, no puedo ni hablar porque lloro jajajaj”, escribió la cantante en un video. Luego, mientras intentaba secarse las lágrimas, alcanzó a decir:Fue entonces que prefirió dirigirse a sus más de 8 millones de fans a través de una carta en la que dejó plasmado que no se olvida de sus orígenes. “Gracias por elegirme, gracias por identificarse con mi música, trabajo sin parar porque amo entregarles mi corazón y mi alma en cada proyecto que hago para ustedes.para todos los soñadores que están en sus cuartos con sus guitarras queriendo triunfar y que se reconozca su sacrificio y talento. Los amo, siempre luchen por lo que anhelan. Nos vemos en el .MP3 Tour”, expresó.Tras el lanzamiento de su nuevo disco .mp3, la artista conquistó no solo el corazón de sus fans, sino también los rankings de las principales plataformas de música. Apenas salió, debutó como el álbum femenino número uno mundialmente, alcanzando el cuarto lugar en la lista Global de Spotify.Al mismo tiempo, la cantante de Nogoyá, se adueñó del top 10 de canciones en esa plataforma en Argentina. En la lista aparecían hits como: “La Original.mp3″, la reciente colaboración con Tini que también llegó al puesto #1 de los charts de radio; “No se ve.mp3″, junto a Ludmilla y Zecca; y “Exclusive.mp3″, que figura actualmente en el top #7 de canciones argentinas de Spotify.Otro de los temas que se destaca es “Guerrero.mp3″, el cual tiene un emotivo homenaje a su padre, un conmovedor tributo a uno de sus momentos más oscuros y una exploración de sus emociones. Desde luego, Emilia no podía dejar fuera uno de los temas que definieron el verano, la colaboración con la reina de la favela brasileña, Ludmilla, en “No_Se_Ve.mp3″, una canción que ha acumulado más de 370 millones de vistas. Este éxito arrollador aporta un nivel adicional de entusiasmo al disco, detalla