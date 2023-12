Con fotos más que audaces, describió su “momento perfecto”

Hace poco más de una semana, Sol Pérez y Guido Mazzoni contrajeron matrimonio y luego partieron a disfrutar de su luna de miel. Y desde el Caribe, la joven no paró de llamar a atención con sus fotos. En las últimas postales, lució una bikini blanca y se fotografió desde distintos ángulos. Recostada en una palmera, señaló: “Mi momento perfecto para desconectar y disfrutar de las cosas simples, como un mate en la playa, mirar el atardecer y charlar de cualquier cosa”.“Quiero saber cuál es su plan para desconectarse en esta época del año y disfrutar un poco”, completó para interactuar con sus fans.La fiesta de boda fue una de las más lujosas de los últimos años. Lo llamativo fue que la pareja, a diferencia de muchos famosos, decidió no aceptar canjes.Mientras se encuentra de luna de miel con su flamante esposo, la panelista se concretó un rato en Instagram y allí interactuó con sus seguidores que, entre otras cosas, le consultaron por qué eligió cubrir todos los gastos sin ningún tipo de acuerdo con marcas.“¡De los pocos casamientos de la farándula sin canje!”, comentó una fan de la artista. En ese sentido, la respuesta de la influencer fue clara: ni ella ni su pareja querían estar atados a ningún compromiso laboral o comercial.Por otra parte, también se refirió a lo feliz que se siente por el resultado de la fiesta de bodas.“Yo soñé con mi casamiento desde chiquita también. Lo mejor de todo es el amor que recibís de la gente que te rodea”, sostuvo la ex “chica del clima”.