Milei inauguró el busto de Carlos Menem en Casa Rosada

El presidente Javier Milei inauguró el busto del exmandatario Carlos Saúl Menem en Casa Rosada y afirmó que se trató de "un acto de justicia". La ceremonia contó con la presencia de funcionarios del Gabinete de la administración libertaria y de familiares del exmandatario, entre ellos su hermano, Eduardo Menem, y su hija Zulemita. La fecha elegida para la ceremonia coincide con el aniversario número 35 del triunfo electoral del exmandatario ya fallecido, quien estuvo al frente del Ejecutivo durante 10 años, desde 1989 hasta 1999. Al hablar, el líder de La Libertad Avanza (LLA) afirmó que fue “”.Para dar comienzo al acto, los primeros en aparecer en escena fueron Milei y la hija de Menem, quienes luego de un breve repaso sobre la vida política del expresidente a cargo del locutor oficial corrieron el velo que tapaba el busto y dejaron así oficialmente inaugurada la escultura. Tras ello, ambos se abrazaron.Zulemita entonces se acercó al estrado dispuesto en el lugar y brindó un discurso en el que habló sobre su vínculo con el exmandatario y se emocionó al recordar sus años en el poder. “Como hija de Carlos Menem me siento honrada después de haberlo acompañado durante su ejercicio de la presidencia desde mi infancia”, relató en una breve alocución.Luego, quien tomó la palabra fue Eduardo Menem, que agradeció a Milei y a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, por el “gesto” de colocar el busto. En ese marco aseguró que “” y pero resaltó que no se hizo por la “mezquindad política”.“Acá está toda la familia, sus amigos, excolaboradores, a todos ellos les doy mi agradecimiento. Fue mi mejor amigo, mi guía en la política. Era un fiel creyente de la democracia. Toda su trayectoria se desarrolló siguiendo ese fundamental principio. Nunca ocupó un cargo que no haya sido voluntad del pueblo. Ejercía humildad social. Era amante de la paz”, agregó

El siguiente en realizar su discurso fue el presidente Milei. “Un día como hoy, hace 35 años este hombre que estamos reivindicado, fue electo presidente de la Nación. Por eso elegimos esta fecha para hacerle un homenaje y colocar su busto en el lugar que corresponde”, comenzó.“Podríamos hablar horas de su extensa vida personal y política. Oriundo de La Rioja, abogado, el primer abogado de la colectividad sirio-libanesa en toda La Rioja. Apenas se recibió, se le acercan desde el peronismo y le dijeron: ’Afiliate al justicialismo y te designamos fiscal’. Menem contestó que no, que quería dedicarse a la profesión y que no iba a afiliarse por un cargo. Su pertenencia ideológica era innegable y sus principios inamovibles. Por un cargo no iba a hacer o dejar de hacer”, afirmó el libertario.En ese sentido, siguió: “Su primer cargo público fue gobernador, no tuvo escala previa en el Estado. Directo a la gobernación. Esto describe su audacia. Fue a internas en su partido y en 1973 fue elegido gobernador. Del sector privado a la gobernación, tal vez sea el detalle que más lo distingue a Menem respecto al 99% de los políticos de esa época. Era capitalista, venía del sector privado, sabía ganarse la vida sirviendo al prójimo, sirviendo bienes de mejor calidad a mejor precio”.“Hoy estamos haciendo un acto de justicia. Estamos reconociendo su liderazgo, su trayectoria política y sus gobiernos”, remarcó el Presidente.Y añadió: “Estamos haciendo homenaje al mejor Presidente de los últimos 40 años, al menos”.