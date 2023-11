Las conmovedoras despedidas al creador de Pepe Pompín, Carozo y Narizota

Las despedidas a José Telecher

En las últimas horas se dio a conocer la triste noticia de la muerte de José Telecher, creador de varios personajes que marcaron a fuego la televisión argentina como Pepe Pompín, Carozo y Narizota. La noticia fue confirmada por su hermana Patricia y también en las redes sociales oficiales de las creaciones del artista.“Junto a mis hermanos estaba haciendo con Julieta Magaña unos muñecos tipo el Topo Gigio con teatro cámara negra, mi hermana en esa época tenía una compañera de secundaria que trabajaba en una fábrica de camperas de corderito, entonces en lugar de tirar los retazos que sobraban me los daba para hacer los muñecos. Ahí nace el Narizota”, contó en una entrevista que concedió a La Voz del Pueblo donde repasó la génesis de un ídolo de los chicos.Tiempo después, en 1978, inventó a Carozo -que en un principio se llamaba Felipe- y sus dos creaciones serían los personajes más queridos de La Tarde los Chicos, que se emitía por Canal 13 y tenía como conductor al Profesor Gabinete.Su primer programa en solitario fue El Show de Carozo y Narizota, que luego cambiaría por el título La Granja de Carozo y Narizota. Además, el fenómeno se extendió a los Estados Unidos, donde participó en programas de Telemundo y Univisión.Las creaciones de Telecher siguieron teniendo un gran éxito en la televisión. En los últimos años, sin duda la más querida fue Pepe Pompín. El tierno conejo empezó a principios del milenio en Desayuno, que conducía Víctor Hugo Morales en la televisión pública, y actualmente era parte de Socios del Espectáculo (eltrece).Como curiosidad, no es posible encontrar fotos suyas por un simple motivo: para preservar la magia de sus personajes, nunca quiso que le sacaran una foto a él. Siempre eligió que el protagonismo lo tuvieron sus “hijos” de peluche.Según lo que contó en una entrevista que concedió el año pasado a Clarín, Telecher tuvo un solo deseo que no pudo cumplir: un encuentro entre Carozo y Narizota y Topo Gigio, la marioneta italiana que lo inspiró.Los primeros en despedir al artista fueron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quienes trabajaban a diario con Telecher en Socios del Espectáculo (eltrece). “¡Hasta siempre querido Pompín! Detrás de su estampa indispensable, un artista, un titiritero, un genio, un niño: ¡el gran José Luis Telecher! Papá de Carozo y Narizota, un tipo divino y un gran creador. Tuve la oportunidad de convocarlo y que nos acompañe. Nos regaló toda su alegría. ¡Gracias Pepe, gracias José!”, escribió Lussich en Instagram.“Profunda tristeza por la partida de José Telecher. Abrazo enorme a todos sus seres queridos. Compartimos un año hermoso de trabajo y recién te leía un mensaje suyo de hace unos meses, en el cual le agradecía especialmente a Rodri con estas palabras: ‘Gracias a vos por tus carcajadas y a Rodrigo me rescató de la oscuridad y me trajo de nuevo a la tele’. Hoy sin dudas el mundo es un poco más injusto y más triste sin vos. QEPD. ¡Inolvidable tu recuerdo para todos!”, publicó Pallares en la misma red social que su compañero.Por su parte, Franco Torchia también valoró el legado del titiritero. “No habrá mayor ni mejor crítica a la falsa sobriedad y la simulada pulcritud ideológica de las duplas conductoras de noticias que el ideón de Héctor Ricardo García de ubicar a Carozo y Narizota a cargo de un segmento de noticias en Crónica TV”, expuso en Twitter.“El hombre detrás de Carozo y Narizota y de Pepe Pompin- José Luis Telechrt- quien prefería no mostrarse para no romper la magia; se ha ido de gira... Gracias infinitas por tantas risas, ilusiones y amor.”, tuiteó el periodista Guillermo Barrios.“Se acaba de morir un pedazo de mi infancia”, expuso Malena Guinzburg. En tanto, desde la cuenta oficial de las Trillizas de Oro, quienes trabajaron con Telecher, publicaron una foto de ellas junto a Carozo y Narizota y escribieron “hasta siempre”.Además, también le dedicaron un mensaje desde la Asociación Argentina de Actores. “Fue el creador de inolvidables personajes que acompañaron a varias generaciones, como Carozo y Narizota y Pepe Pompín. Nuestras sentidas condolencias a su hermana Patricia, familiares y seres queridos”, señalaron.