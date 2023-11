Falleció José Luis Telecher, creador de Carozo, Narizota y Pepe Pompín

Nacido en 1959, no tardó en conseguir sus primeros éxitos en la televisión. Sus títeres enamoraron a distintas generaciones de argentinos. La primera irrupción de una criatura suya fue la de Narizota en el programa infantil El verano de los chicos, donde los conductores eran las Trillizas de Oro y Pipo Pescador.“Junto a mis hermanos estaba haciendo con Julieta Magaña unos muñecos tipo el Topo Gigio con teatro cámara negra, mi hermana en esa época tenía una compañera de secundaria que trabajaba en una fábrica de camperas de corderito, entonces en lugar de tirar los retazos que sobraban me los daba para hacer los muñecos. Ahí nace el Narizota”, contó en una entrevista que concedió a La Voz del Pueblo donde repasó la génesis de un ídolo de los chicos.Tiempo después, en 1978, inventó a Carozo -que en un principio se llamaba Felipe- y sus dos creaciones serían los personajes más queridos de La Tarde los Chicos, que se emitía por Canal 13 y tenía como conductor al Profesor Gabinete.Su primer programa en solitario fue El Show de Carozo y Narizota, que luego cambiaría por el título La Granja de Carozo y Narizota. Además, el fenómeno se extendió a los Estados Unidos, donde participó en programas de Telemundo y Univisión.Las creaciones de Telecher siguieron teniendo un gran éxito en la televisión. En los últimos años, sin duda la más querida fue Pepe Pompín. El tierno conejo empezó a principios del milenio en Desayuno, que conducía Víctor Hugo Morales en la televisión pública, y actualmente era parte de Socios del Espectáculo (eltrece).Según lo que contó en una entrevista que concedió el año pasado a Clarín, Telecher tuvo un solo deseo que no pudo cumplir: un encuentro entre Carozo y Narizota y Topo Gigio, la marioneta italiana que lo inspiró.