La escapada de Jimena Barón y Matías Palleiro: “Primera semana solos este año”

Jimena Barón y su pareja, Matías Palleiro, viajaron a El Calafate para disfrutar de unos días de descanso para recargar energías en este último tramo del año.



“Nuestra primera semana solos este año. Merecida. Igual, cómo cuesta dejar al cachorro”, escribió la actriz y cantante en un posteo que compartió en Instagram Stories, donde dejó en claro que Momo (el hijo que tuvo con Daniel Osvaldo) no fue parte de este viaje en esta oportunidad.



“Al fin solos”, agregó, en otra foto que plasmó en las redes. Y cerró con una postal junto a Matías, a puro romanticismo, con unas dulces palabras dedicadas al hombre que supo conquistar su corazón: “Mi media naranja, mi mejor amigo, mi compa de aventuras y el más lindo del mundo”.



Luego de compartir con sus seguidores en varias oportunidades lo feliz que se siente desde que apostó al amor junto a Matías Palleiro, Jimena Barón volvió a abrir su corazón en las redes.



“A mí, con la edad, me dejaron de resultar tan atractivas las diferencias y me empezaron a seducir las coincidencias”, comenzó diciendo la mamá de Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, en Instagram Stories.



“Un compañero con el que compartís y coincidís, trae mucha paz y armonía”, agregó, en referencia al hombre que logró conquistarla. Y cerró, emotiva: “Es fácil. Y lo fácil y sencillo, ahora me resulta lo más hermoso”.

