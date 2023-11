Soledad Fandiño deslumbró a todos con sus fotos y un video

Soledad Fandiño deslumbró en su cuenta de Instagram con su última publicación. En las fotos, luce un top blanco que destaca sus atributos y una campera negra abierta que añade un toque de estilo a su look.La combinación de blanco y negro en el físico privilegiado de Soledad Fandiño resalta su elegancia y belleza en cada toma.Por otro lado, este lunes, también compartió un video en bikini color turquesa desde un sauna, mostrándose de frente y de espaldas. “No esperes a que te cuide alguien, cuidate vos”, escribió a modo de epígrafe en el mismo.La sonada separación de la pareja conformada por Nicolás Cabré y Soledad Fandiño fue objeto de especulación y conjeturas a lo largo del tiempo.Sin embargo, recientemente, la actriz Soledad Fandiño brindó detalles sobre cómo tomaron la decisión de separarse y cuál fue la razón detrás de su distanciamiento.La relación entre Nicolás Cabré y Soledad Fandiño, que comenzó mientras trabajaban juntos en la serie “Por amor a Vos”, se convirtió en una de las más mediáticas en el mundo del espectáculo.No obstante, después de casi dos años de relación, la pareja decidió poner punto final a su historia de amor, y la razón detrás de esta separación es impactante.En el inicio de su relación, surgieron rumores debido a que Nicolás Cabré se encontraba previamente en una relación con Florencia Torrente.Por lo tanto, Soledad Fandiño fue señalada como la tercera en discordia. Aunque en su momento no se desataron escándalos públicos, ella reveló en 2018 los verdaderos motivos detrás de su separación.En sus declaraciones, explicó: “No nos casamos porque pasaron cosas en el medio. No tenía que ser. ¿Si me engañó? Yo no tengo constancia de que me haya engañado, pero justo en ese momento había salido el rumor de Isabel Macedo”.Fandiño continuó narrando los acontecimientos que llevaron a su separación: “Compartió una tira con ella y se empezaron a comentar cosas, y después de eso, nos separamos. Las cosas no venían bien”.La actriz también compartió detalles sobre la relación previa a la separación: “En un momento nos juntamos a hablar. Pero esto fue hace mucho. Nosotros convivíamos, vivíamos en mi casa, después en la de él”.“También fueron pasando un montón de cosas en la relación que ya no nos hacían bien, y de repente pasan cosas que son como la gota que rebalsó el vaso y ya fue. Nos separamos y listo. No llegamos a organizar el casamiento”, concluyó.