Qué respondió Cinthia Fernández cuando le preguntaron por su estado civil

Fabián Doman le hizo una picante pregunta a una de las panelistas de su programa, Cinthia Fernández, a lo que ella reaccionó de una manera inesperada.



Todo comenzó cuando el conductor retomó luego de un corte comercial. Doman quiso destacar lo elegante que estaba “la Fernández”. “Está vestida de madrina de casamiento de civil”, señaló.



“Ah, pensaba ya que me ibas a decir de novia y te iba a decir que. . . ”, alcanzó a decir la panelista antes de que el conductor la interrumpiera para decirle: “No, de novia estás, mamita. Parate. Mirá qué largo el vestido que tiene. Está medio de novia de segundo matrimonio”.



En ese momento, aprovechó para indagar en la posibilidad de un romance entre la modelo y un nuevo candidato. “Tenemos un jugador de fútbol que te quiere conocer, le puedo dar tu teléfono”, le propuso.



“¿Es en serio? Abierta al amor, estoy. A ese tipo de rubro, no. Estoy haciendo las cosas bien, ¿o no?”, se defendió Cinthia. Doman quiso saber más y le lanzó a la panelista una filosa pregunta: “¿Vos nos vas a volver con Matías Defederico?”.



Fue entonces que Fernández hizo un curioso gesto que llamó la atención de todos: se llevó las dos manos a los genitales y levantó la pelvis en dirección a Doman. “Intenté acomodarme el vestido”, aclaró la panelista.



El conductor se sorprendió con su reacción y la comparó con el arquero campeón del mundo. “Es el Dibu Martínez. Sentí que no era para mí, quedate tranquila”, dijo, entre risas.



Y luego, retomó el tema: “Vos estás segura de que antes de que termine el mandato del nuevo presidente, que se elige el 19 de noviembre, vos no volvés con Matías Defederico”. “Nunca en la vida. Antes enterrada, muerta”, concluyó Cinthia Fernández. (Mitre)