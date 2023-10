“Besiiitos” de Sofía Clerici tras hallazgo de casi 600.000 dólares en su casa

Para todos/as que pierden tiempo observando mi vida ? besiiitos pic.twitter.com/ggUTgFLgwT — Sofía Clerici (@Sofiaclericiok1) October 25, 2023

Sofía Clerici publicó un provocador mensaje en sus redes sociales al finalizar un martes en el que volvió a estar en el centro de la escena por el allanamiento que la Justicia llevó a cabo en uno de sus domicilios, en el marco de la causa que investiga el origen del patrimonio del ex jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde, y en el que encontraron, entre otras cosas, casi 600 mil dólares y objetos de alto valor.Los comentarios de otros usuarios no demoraron en aparecer en esa publicación. Clérici respondió a varios de ellos, en algunos manteniendo el tono confrontativo.La vivienda de la modelo, cuyas fotos junto al ex jefe de Gabinete bonaerense en un yate en Marbella causaron un importante cimbronazo en la política provincial y nacional, fue destino de uno de los trece procedimientos dispuestos en medio del proceso por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros delitos contra Insaurralde.En uno de los domicilios de Clerici, ubicado en el country Nordelta, se secuestraron en total unos 569.700 dólares, 2 millones de pesos, y más de 2 millones de pesos uruguayos.También se llevaron dispositivos electrónicos, bienes suntuarios y varios documentos, así como un alhajero conteniendo pulseras, brazaletes, anillos, aros, cadenas, gargantillas algunas de ellas con inscripción CD, Tiffany & Co y Louis Vuitton, siete carteras Louis Vuitton.Agentes del Departamento Unidad Investigativa Contra la Corrupción de la Policía Federal secuestraron, además, dos celulares marca Iphone, una Macbook, dos Ipad y un Ipod con cámara, una notebook marca Samsung, varios relojes, dos pasaportes vencidos y dos vigentes, planillas de registros de visitas y demás elementos de interés a la presente investigación.