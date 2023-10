“¿De qué vivís?” Luli Salazar habló de la pregunta que le hizo Mirtha Legrand

Luciana Salazar visitó el programa de Mirtha Legrand y fue sorprendida con una pregunta de la conductora: “De que vivís vos? No te veo trabajar mucho”.



Luli respondió que “vive de muchas cosas”, pero esa respuesta no convenció a quienes la vieron en el programa y, rápidamente, se volvió viral el video en el que ella explicaba de qué trabaja. “¿De qué vivo yo? Bueno, de muchas cosas. Primero, ahora estoy viviendo de mis ahorros. No trabajo en la tele porque hablando de esta persona (por Martín Redrado), me cerró mucho las puertas. Hay un canal que directamente no me puede nombrar. No se puede hablar de mí, de la cuota alimentaria. Y me da mucha pena porque tenía un proyecto. Es América. Sentí que me abandonaron con el tema por protegerlo a él. Yo sufrí mucho y sufro porque estoy en un proceso judicial. Recibo violencia, todo es por despecho, por querer lastimarnos, por un odio que tiene hacia nosotras (por ella y su hija Matilda), es muy injusto lo que yo vivo. Ojalá algún día se sepa bien todo”.



Tras la repercusión por la pregunta de Mirtha y por su respuesta, Luli le dijo a Laura Ubfal que no se enojó con la conductora, pero cree que fue forzada a hacer la pregunta: “A mí de Mirtha no me molesta porque sé que me quiere. Lo que me sonó raro es que pida perdón antes de hacer la pregunta, porque ella no es de pedir perdón, ella de última lo pide después si ve que alguien se sintió incómodo. Me pareció que estuvo forzada a hacer esa pregunta, eso me pareció raro, porque ella me preguntó muchas cosas en el corte y me dijo si las podía decir al aire… y yo le dije que sí”.



“Yo soy una mujer que no pongo condiciones de nada, yo voy clara por la vida y no tengo nada que esconder. A mí me cuestionan todo, pero soy una mujer fuerte, poco me importa, pero me parece demasiado que tenga que dar explicaciones, que se me esté juzgando cuando no soy ni una funcionaria pública ni estoy en pareja con un funcionario público”, concluyó.

