Apareció Sofía Clerici: “Estoy tranquila, no tengo que justificar nada”

Sofía Clerici habló por primera vez desde que irrumpió en la escena mediática con sus fotos y videos junto a Martín Insaurralde en un yate en Marbella, haciendo ostentación de lujos de todo tipo: carteras, joyas y champagne, entre otros gustos costosos.La modelo habló con Socios del Espectáculo durante un evento que organizó una doctora especialista en estética que la convocó para formar parte de una campaña de prevención del cáncer de mama, en la cual Clerici aportó varias prendas de su empresa de ropa interior para homenajear a las mujeres que fueron invitadas.

“Estoy muy agradecida por ser parte de este evento que es para ayudar y tener fe”, comenzó a decir la modelo, pero el cronista rápidamente le preguntó cómo estaba viviendo la explosión mediática por su vínculo con Martín Insaurralde y ella optó por no dar demasiadas respuestas: “Del tema no puedo hablar y no me parece que sea el momento ni el lugar. Yo estoy bien, como ven, acá, hermosa”.“¿Estás con Insaurralde?”, insistió el cronista, pero Clerici se mantuvo firme en su postura: “No voy a hablar. Chicos, respeten. Mi abogado está con mi tema y yo estoy tranquila, como me ven. Compartiendo este evento y nada más para decir. Los periodistas dicen lo que quieren, no dicen la verdad, inventan muchas cosas. No tengo que justificar nada porque es mi vida, así que no te voy a responder nada”.Días atrás, Sofía sólo había hablado desde su cuenta de X, antes Twitter. “Pronto voy a salir a hablar… todo a su momento (para todo hay explicación más cuando una es buena gente, buena esencia de familia) nunca tuve malas intenciones ni tengo nada que ocultar en mi vida, soy bastante transparente, Besos”.Luego le dijeron que “para el país, sería mejor que luches contra la corrupción y el robo de nuestra Plata”. Pero ella opinó que no le corresponde: “¿Por qué debería? Yo no soy política, no me corresponde”.