Separaron a las asesinas de Lucio Dupuy y estarán en cárceles distintas

SE LES ACABÓ LA LUNA DE MIEL A LAS ASESINAS DE LUCIO DUPUY



Lo mataron su madre y su novia. Se lo sacaron a su abuelo y a su tía. Lo torturaron hasta matarlo.

En su declaración, la pareja asesina confesó que Lucio era "el obstáculo": así le decían para estar juntas y por eso lo… pic.twitter.com/SM7OnqWuC2 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 15, 2024

El crimen de Lucio Dupuy



Las mujeres condenadas a perpetua por el homicidio y abuso sexual de Lucio Dupuy fueron separadas por decisión de la Justicia de La Pampa, tras el pedido de una de ellas: Magdalena Espósito Valenti, madre del nene de 5 años asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021.Espósito Valenti estaba alojada en el Complejo Penitenciario de San Luis junto Abigaíl Páez, hasta esta madrugada, cuando la primera fue trasladada por el Servicio Penitenciario Federal al Complejo Penitenciario Federal N° 6 ubicado en Lujan de Cuyo, Mendoza.De acuerdo a la información, la medida fue solicitada por la progenitora de la víctima a la jueza de Ejecución, Marisol Rodríguez, debido a que ya no quería compartir el mismo alojamiento que su pareja, según confirmó el abogado de los abuelos de Lucio, José Mario Aguerrido.Al mismo tiempo, la madre del menor argumentó que quería estar más cerca de su familia, para que pudieran visitarla. Sin embargo, la jueza definió el penal federal como su nuevo destino, pese a la oposición de la defensa.Desde que fueron detenidas, la familia de Lucio reclamaba que cumplan la pena en prisiones diferentes. “Están de luna de miel”, solían denunciar los abuelos del niño asesinado al respecto.Tras conocerse la noticia, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, celebró la resolución en sus redes. “Ahora ya están separadas, en dos cárceles en provincias distintas, y pasarán hasta el último día de sus vidas encerradas y sin verse. Las responsables de su sufrimiento y el de toda su familia van a tener su merecido, y Lucio y su familia van a tener justicia”, publicó en la red social “X”.La semana pasada, la funcionaria se había reunido en su despacho con Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, y una de sus tías.En la noche del viernes 26 de noviembre de 2021, Lucio fue llevado al Hospital Evita de la capital pampeana por su madre y su novia, presentando múltiples lesiones graves. Su estado era crítico y casi no tenía signos vitales. Los médicos no lograron reanimarlo y su fallecimiento fue confirmado pocos minutos después. Las mujeres, se comprobó luego en el juicio que se les siguió, mintieron ante los médicos, asegurando que habían sido víctimas de un robo y que los atacantes también habían agredido a Lucio. Esta versión falsa llevó al personal del hospital a contactar a la Policía provincial, resultando en la detención de Magdalena y Abigail.La autopsia reveló que la causa de la muerte fue por una “hemorragia interna” causada por las agresiones sufridas por Lucio. Además, se descubrió que el niño tenía lesiones tanto antiguas como recientes, habiendo sido tratado previamente por fracturas de brazos y dedos en varios centros de salud. Su cuerpo presentaba golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillos.Ambas fueron sometidas a juicio. El 17 de febrero de 2023, el Tribunal de Santa Rosa compuesto por los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié condenó a Magdalena Espósito Valenti -la madre- y Abigail Pérez -su pareja- a prisión perpetua.En el primer caso, por ser autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento. La segunda, por ser autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento y culpable, además, de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser la guardadora y porque su víctima fue un menos de 18 años de edad.El 26 de septiembre de ese año, el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa confirmó las condenas y le agregó, a la madre, el delito de abuso sexual.El 3 de mayo fue promulgada la Ley Lucio (27.709) que tiene como objetivo la prevención y detección temprana de situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.A fines del año pasado, un jury absolvió y restituyó en sus cargos a la jueza Ana Clara Pérez Ballester y a la asesora de menores Elisa Catán.