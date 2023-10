Cinthia Fernández confirmó que su ex la “engañó con Sofía Clerici”

Espectáculos Aseguran que Jésica Cirio tiene nuevo novio y ya hicieron un viaje juntos

Tras casi diez años de ausencia en los medios de comunicación, Sofía Clerici reapareció en medio de un escándalo nacional con fuertes implicaciones políticas al mostrarse junto al Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, en un yate en Marbella.

Todo este escándalo hizo que Cinthia Fernández recordara su historia con Clerici cuando en 2014 reconoció por redes sociales que Matías Defederico la buscaba, a pesar de que por ese entonces estaba en pareja con Cinthia.“¿Es verdad que tu ex te cagó con Clerici?”, le preguntaron y ella respondió que “Sí” y en Bien de mañana manifestó que había sufrido mucho por la traición de su ex: “Yo vi los mensajes, tuve un re quilombo. No voy a ser careta. La odié un montón de tiempo, más allá de que la culpa es del tipo”.

Luego agregó que no le sorprendió lo que había pasado: “No me sorprendió. Son modus operandi. Monotributistas que no entendés cómo se compraron esa cartera. Deberían ir presos, pero es un país de corruptos. Clerici la disfrutó, debe tener su rédito, pero no me dan las cuentas. Tienen códigos un poco mafiosos. Todo es con plata, con la nuestra. El mío es un seco”.“Quiero aclarar que esto salió públicamente, porque la piba se cansó y lo mandó al frente. Un día, estábamos en el departamento y agarré el teléfono. Vi mensajes de ella, le pedí explicaciones y me dijo que no era verdad, que ella le escribía y lo perseguía. En casa, internamente, se armó un quilombo”, detalló.“Se cansó de él por algún motivo. Ellos se vieron, porque por lo que alcancé a leer, había mucha confianza. Y él salió a desmentirlo, obviamente, porque estaba en pareja conmigo y a mí me lo negó”, agregó.