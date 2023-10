Aseguran que Jésica Cirio tiene nuevo novio y ya hicieron un viaje juntos

Cómo es y cuánto cuesta alquilar el yate en discordia entre Insaurralde y Cirio

Aunque ya había trascendido que Jésica Cirio estaba en pareja, ahora se conocieron detalles de quien sería su nuevo novio y un viaje que ella habría realizado con él por Ibiza.En Socios del espectáculo (El Trece, a las 10.30), Mariana Brey contó detalles de la relación que habría comenzado la conductora de La peña de Morfi (domingos, por Telefe) tras separarse de Martín Insaurralde."Jésica estaría de novia desde hace un tiempo. Se llama Elías, según me cuentan. La cuida mucho, la quiere, la trata bien. Está muy enamorado y entiendo que ella también de él. Es un tipo, me dijeron, re fachero. Tiene 40 años, de la edad de Jésica (en realidad, tiene 38). Se llevan bárbaro", aseguró la panelista.Y sumó una información muy polémica. Es que, según Brey, "entre los viajes que hizo Jésica en el último tiempo, uno de esos lo hizo con él (por su novio)" y eso habría molestado sobremanera a Martín Insaurralde."Jésica se mostró en un barco un poquito antes", afirmó mientras en cámara se veían imágenes de la modelo a bordo de un yate, justo la misma embarcación en la que se lo vio a Insaurralde este fin de semana junto a Sofía Clerici, quien habría sido su amante por varios años. ¿Casualidad?"¿Qué es lo que se empieza a vislumbrar en todo esto?", se preguntó entonces Brey. Y se autorespondió: "Aparentemente hay una historia de obsesión acá. Jésica se muestra en el barco con el novio, el tipo va y te dice 'yo también voy a ir un barco y me voy con mi amante'".La escapada a Ibiza fue a fines de julio, muy poco tiempo después de que ella confirmara su separación de Insaurralde. Y, según la propia modelo mostró en las redes, no sólo habría viajado con su nueva pareja sino también con su hija Chloé.Las fotos que Sofía Clerici publicó en su Instagram junto al exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, frente a las costas de Marbella, fueron en una embarcación similar a la que se la vio a Jésica Cirio, exmujer del dirigente político, en julio de este año.El barco que usó Clerici es de rango medio, el modelo se llama Bandido 90 y puede alquilarse para navegar por el mar Mediterráneo por una cantidad fija de horas.De este tiempo depende el precio en el que se valúa el alquiler, aunque también incide en el monto final la época del año para la cual se lo reserva.Así se puede ver en la página www.marbellaboatcharter.com , ya que los valores están discriminados entre temporada alta (los meses que van desde junio a septiembre) y temporada baja (de octubre a mayo).Tanto Jésica Cirio como Martín Insaurralde habrían viajado en temporada alta, según la fecha en la que publicaron las imágenes a bordo de dicha embarcación.Por ejemplo para septiembre, alquilar un Bandido 90 cuesta 5.250 euros por 4 horas; el precio aumenta a 6.825 euros por 6 horas; y para 8 horas, el costo es de 8.400 euros.Ese número incluye el combustible necesario para navegar a 8 nudos de velocidad de crucero, además de los costos por la tripulación y una amplia variedad de bebidas (agua, refrescos, cerveza y cava de vinos) y aperitivos.