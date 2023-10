Maju Lozano habló de su salud tras ser diagnosticada con autismo. “Estoy bien”

Maju Lozano reapareció después de anunciar en su último programa de “Todas las Tardes” que le diagnosticaron autismo y habló con Intrusos sobre su salud.



“Me sorprendió tu declaración sobre la afección que tenés, no sé si está bien dicho”, le dijo el cronista y la conductora respondió: “Autismo, así, tranquilísimo y sencillo. Estoy bien”.



“Estoy contenta y aliviada porque tiene que ver con un montón de respuestas que necesitaba. Estoy aprendiendo, sin romantizar obviamente y con muchísimo respeto, pero yo estoy feliz”, sumó.



Al final, Maju reflexionó: “Hay que empezar a perderle el miedo a las situaciones y a los diagnósticos, que todos tengamos herramientas para estar lo más contenidos posible”.



Además, hizo referencia en una entrevista con el programa de América a su futuro laboral después de renunciar a Todas las Tardes.



“¿Volvés a la tele?”, le consultaron y ella aseguró: “Por ahora no, estoy descansando, pero sigo con la radio, me sigo levantando todos los días a las cinco, pero bueno, viendo qué hacemos”.

Fuente: Ciudad