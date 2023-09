Amiga de Silvina Luna publicó dolorosa carta e inéditas imágenes

Sociedad Gran cantidad de personas se manifestaron frente a la casa de Lotocki

Luego de que el miércoles se realizara el velorio de Silvina Luna, donde familiares, sus más íntimos amigos y celebridades le dieron el último adiós a la modelo, una de sus mejores amigas se volcó a las redes sociales para despedirla a través de un emotivo posteo.Mientras los restos de Silvina ya descansan en el Panteón de los Actores en el Cementerio de la Chacarita, Eugenia Orellana compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en la que subió material inédito con varias fotos y videos de distintos momentos que pasaron juntas."Hoy me gustaría que me tomes de la mano porque inicio una nueva etapa, un cambio de piel. Voy a dar un gran salto de fe, por amor a mí. Un nuevo desafío en esta aventura de vivir y sanar. Este viaje recién arranca. Cierro los ojos, respiro profundo y vuelvo a empezar", citó.Luego, Eugenia hizo un desgarrador descargo sobre las palabras que Silvina había utilizado en ese texto que escribió el año pasado. "Mi gorchi, no es casualidad que estas sean las últimas palabras que escribiste en tu libro. Quiero pensar que es una señal. Sé qué todo es perfecto, y que tu misión terrenal llegó a su fin, para volar al infinito, pero no voy a negar que el corazón me duele como nunca antes", aseguró, con dolor."Que siento que es injusto, que voy a extrañar abrazarte una vez más, reírme con tus picardías, mirarte atenta escuchando tus consejos, tus enseñanzas, reflexionar juntas, mimarte con las comiditas que más te gustaban", agregó.Y concluyó: "Simple, sabia, generosa, auténtica, divertida, sentimental, buena amiga, buena hermana. Gracias por compartir tu camino conmigo, fue hermoso tenerte en mi vida, un regalo del universo. Gracias por aparecer en ese sueño y mostrarme que estás bien. Te amo para siempre amiga. Volá alto, ahora sos el Ave Fénix de la que hablabas".