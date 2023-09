Espectáculos

Miércoles 6 de Septiembre de 2023

Coti Romero reveló su charla con Silvina Luna, antes de su internación

Las ex Gran Hermano coincidieron en un estudio de televisión, días antes de que todo empeorara para la ex paciente de Aníbal Lotocki. “Ella me había dicho cosas como que me acepte como era y que no caiga en eso”, contó.