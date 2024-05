Ley Bases: desde el oficialismo aseguran que “va a haber dictamen esta semana”

Foto: Leonardo Abdala, presidente de la Cámara de Senadores Crédito: Ámbito

De cara a una semana de definiciones en el Senado, el presidente previsional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, consideró con optimismo que el oficialismo logrará alcanzar el dictamen de la Ley Bases en los próximos días para que ya pueda ser tratada en el recinto. En ese sentido, destacó el trabajo de la vicepresidenta Victoria Villarruel en las largas negociaciones con los sectores de la oposición dialoguista.



"Si tengo que jugar la gaseosa, va a haber dictamen esta semana", aseguró en diálogo con Radio Rivadavia y remarcó: "Tenemos todas las posibilidades de que salga la ley".



Según explicó el legislador, el dictamen se demoró más de lo esperado por el Gobierno por el "extenso diálogo con varios senadores opositores", que implicó cambios en el nuevo proyecto que, de ser dictaminado con esas modificaciones deberá volver a Diputados. De todas formas, aclaró que "más allá del tiempo, es una ley que le va a hacer bien a los argentinos".



"Soy optimista de que va a salir, más allá de una semana más o menos, es importante que los senadores de algunas provincias tuvieran alguna creatividad a la hora de incluir modificaciones mínimas, motivo por el que va a volver a Diputados, pero si ese es el escenario final no me preocupa", se escudó.



Si bien admitió que "el ideal libertario no se cumplió" en términos de celeridad y del articulado, debido a que hace cuatro meses que ingresó al recinto, enfatizó el oficialismo es "respetuoso" de las voces disidentes. "Su palabra genera una confianza plena": los elogios de Abdala a Villarruel Pese a los trascendidos que señalaban que la vicepresidenta no había tenido una participación activa en las negociaciones por la aprobación de la Ley Bases en el Senado, Abdala desmintió estas versiones y aseguró: "Victoria ha estado al tanto, es la persona de mayor confianza y en la realidad, cuando se vote y salga la ley, va a ser por un gran trabajo de Villarruel".



"Su palabra genera una confianza plena", subrayó. Por otro lado, se refirió a quienes sostienen que el proyecto está "empantado" en la Cámara alta y también negó que sea así.



"La ley no está empantanada. En Diputado estuvo cuatro meses, en el Senado hace quince días. No estuvo empantanada, se estuvo debatiendo, y Victoria siempre estuvo", puntualizó el legislador. Fuente: Ámbito