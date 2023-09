Gran cantidad de personas se manifestaron frente a la casa de Lotocki

Una concentración pacífica protagonizaron decenas de personas y varias figuras mediáticas, que se manifestaron esta noche frente a la vivienda del cirujano Aníbal Lotocki, donde pidieron "Justicia para Silvina Luna y todas las víctimas".Entre vecinos, familiares de víctimas de mala praxis y las modelos que impulsan causas judiciales por las afecciones de salud que padecen tras ser "operadas" por Lotocki, llevaron adelante una protesta, en la que no faltaron algunos insultos y clamor para que "cumpla la condena en la cárcel", en relación a los cuatro años de prisión en suspenso que el médico recibió en la demanda iniciada por Silvina Luna.Todo se juntaron frente a la casona de la calle Francisco Beiró al 1100 de la localidad de Florida, en el partido de Vicente López, con velas encendidas, fotos de Silvina Luna, Mariano Caprarola, Romina Vega y Cristian Zarate (cuatro muertes adjudicadas a la presunta mala praxis del cirujano) y carteles pidiendo "Justicia por Silvina", la modelo quien falleció la semana pasada a los 43 años, luego de permanecer más de tres meses internada en el Hospital Italiano, producto de una hipercalcemia, derivada de implantes por las cirugías que le practicó Aníbal Lotocki.Pamela Sosa, expareja del cirujano y una de quienes impulsó la convocatoria en redes sociales, sostuvo que "hace más de siete años que venimos luchando, habiendo sido revictimizadas en los juicios, donde nos sometieron a muchas pericias, para demostrar que Aníbal Lotocki es un asesino, pero lo condenan y sigue libre como sí nada"."Este señor le debe estar pagando a alguien para estar en libertad, pero sus víctimas necesitamos que la Justicia nos escuche. Un tipo que le arruinó la vida a muchas personas, que un ser siniestro, un psicópata, tiene que estar en la cárcel", enfatizó Sosa, una de las modelos que presentó una demanda por mala praxis y dijo padecer diabetes como una de las secuelas físicas que sufre luego ser operada.A su lado, Stefy Xipolitakis, también modelo y que denunció al cirujano, recordó: "Después de la intervención, cuando comenzaron mis dolores nunca me dio explicaciones. Luego nos fuimos enterando que otras chicas estaban pasando por lo mismo, que ya le costó la vida a Silvina"."Más allá que de la lucha sigue, esta movilización de la sociedad nos da cierta esperanza para que se haga justicia, que se sancione la Ley Silvina", precisó Xipolitakis, quien recibió el respaldo de la gran mayoría de las personas que se movilizaron de manera pacífica.También estuvo el abogado Fernando Burlando, quien patrocina a las denunciantes del cirujano. "Es importante que se haya dado esta convocatoria pacífica y con la necesidad de acompañar a las víctimas", resaltó el letrado, quien agregó que Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, optó por no concurrir "al sentirse muy afectado todavía".La actriz Iliana Calabró, amiga del productor artístico Mariano Caprarola, recientemente fallecido por una afección renal, cuyos problemas de salud se iniciaron luego ser intervenido por Lotocki, se acercó a la protesta y dijo sentir "impotencia" ante la muerte de Silvina Luna."Estamos acá, sumándonos al pedido de justicia y para que nos escuchen. Por Silvina y por todos, ya que hay muchos casos de mala praxis que no se visibilizan", señaló Calabró, en declaraciones periodísticas.En medio de aplausos, exclamaciones de justicia y el grito repetido de "Lotocki asesino", la gente se agolpó frente a la casona del cirujano, donde pese a no montarse ningún operativo de seguridad especial (al margen de la presencia de un patrullero para cortar el tránsito en la esquina), todo transcurrió sin incidentes.Romina y Virginia son vecinas de Vicente López y se acercaron a la convocatoria para "simplemente participar", le contaron a la agencia Télam. Unos metros más allá, Viviana afirmó que "vine para apoyar y porque estamos hartas de que no haya justicia en este país"."Esto es una cosa gravísima, gravísima. Me da mucha tristeza lo de Silvina, más allá de todo, es una locura. Que no pase nada con Lotocki es una locura", agregó Romina."Con lo de Mariano (Caprarola), quedamos todos sin palabras, y seguido lo de Silvina. La verdad que lo único que tenemos es indignación", finalizó Virginia."Nosotros venimos a acompañar, yo perdí a mi hija por mala praxis también, en el Sanatorio Urquiza de Quilmes", dijo a Télam Andrea Zapata, de la organización no gubernamental Por la Vida y la Salud."Desde la ONG venimos a acompañar este pedido de justicia por Silvina y por tantas otras víctimas. Nosotros nucleamos a más de 300 familias a lo largo y a lo ancho de todo el país, familias y víctimas de mala praxis. Este un pedido de justicia acompañar a todas las mujeres y hombres que están pasando por esto", enfatizó.Además, recordó que Silvina Luna formaba parte de la ONG, como lo hace también Gabriela Trenchi, otra de las figuras que demandó a Lotocki.A su vez, cuestionó la responsabilidad del Colegio de Médicos al demorarse tanto al momento de decidir sacarle la matrícula que lo habilitaba al cirujano a seguir realizando intervenciones."Lamentablemente es muy doloroso lo que pasó con Silvina y con todas las víctimas de él. Cómo puede ser que tanta gente, tantas víctimas y la Justicia mira para otro lado y nadie se hace cargo de nada", precisó Zapata.Frente al domicilio un cartel, a modo de síntesis, reflejó el pedido de quienes se manifestaron. "Lotocki preso. Para que no arruine ninguna vida más. Asesino".