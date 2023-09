Dolor, reclamo de justicia de los famosos en el último adiós a Silvina Luna

Velatorio íntimo

Tras una despedida privada que se desarrolló este miércoles a la mañana, en una sala de velatorio, del barrio porteño de Núñez, los restos Silvina Luna (43) fueron trasladados al mediodía hacia el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. Hubo momentos de dolor y fuerte reclamo de justicia.El cuerpo de la modelo fallecida el jueves pasado en el Hospital Italiano había sido retirado este martes por su hermano de la morgue judicial, en la Corte Suprema de la Nación, adonde fue sometido a una autopsia.Fue Ezequiel Luna, junto a otros familiares y amigos de la modelo, quienes se presentaron desde las 9 de este miércoles en la casa velatoria O'Higgins, en esa calle al 2800, para despedir los restos.Desde allí, a las 12.20, partió el cortejo hacia el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. Ese había sido el último pedido de Silvina a su hermano, quien en principio había pensado en hacerlo en Rosario, ciudad donde nacieron y se criaron junto a sus papás.Entre lágrimas, aplausos y gritos con pedido de justicia, familiares, amigos y seguidores de Silvina Luna recibieron al automóvil que arribó a las 13.12 al cementerio. Entre las celebridades del ambiente artístico se encontraban Ángel de Brito, Iliana Calabró, Rocío Marengo y Cinthia Fernández.En el ingreso al Panteón de Actores, se colocó un atril blanco con una imagen de la modelo. Acto seguido, fue llevado hasta allí el cajón que tenía apoyadas un sinfín de flores blancas. "Vamos a rezar por Silvina", comenzó el sacerdote que ofició la misa y leyó ante todos los presentes el capítulo 11 del Evangelio según San Juan."Cuando hablamos de la vida eterna, queremos decirles que Silvina vive. De manera distinta a nosotros, pero somos cuerpo y espíritu. Se va a extrañar el cuerpo de Silvina, pero su alma y su espíritu seguirán. Ahora, ella es eternamente feliz. Está en un lugar donde no hay odio ni dolor, hay paz y amor", expresó el cura, luego de rezar el Padre Nuestro.El cuerpo no será cremado ya que hay una denuncia penal por "homicidio simple" contra el médico cirujano Aníbal Lotocki."Te vamos a extrañar, Sil", era el mensaje que acompañaba una corona con pétalos blancos que llevaba la firma del presidente de River Jorge Brito y su pareja, Gabriela Vaca Guzmán.Antes de ingresar a la sala velatoria, Brito habló un instante con la prensa. "Es un momento muy triste para todos. La quisimos mucho. Vivimos de los momentos más lindos de nuestras vida", expresó. Y señaló que "hace 12, 15 años cuando tomó esa decisión lamentable" de hacerse las cirugías con el cirujano Aníbal Lotocki "su vida cambió para siempre"."Fue una gran persona, con un corazón hermoso. Estamos muy tristes", agregó su pareja, y amiga de Silvina Luna.El primero en llegar fue Ezequiel Luna, quien ingresó por el garage sin brindar declaraciones. Minutos después de las 10 se hizo presente el abogado de la familia, Fernando Burlando. También estuvieron Rodrigo Fernández Prieto -amigo íntimo de la modelo y ex pareja de Floppy Tesouro- y las mellizas Soledad y Vito Rodríguez. Más tarde llegaron Ximena Capristo y Gustavo Conti, muy cercanos desde sus participaciones en el reality "Gran Hermano".En el ingreso a la casa velatoria se leyó también un sentido mensaje de despedida escrito sobre una hoja y acompañado de un ramo de flores. "Silvina, siempre te recordaré como esa joven alegre, espontánea y genuina. Que encuentres la paz que tanto te han quitado y que te reencuentres con un abrazo a tus papás. Te abrazo fuerte".En inmediaciones del panteón ya se habían reunido además Gustavo Conti, uno de sus más cercanos amigos desde su paso conjunto por "Gran Hermano" en 2001, junto a Rocío Marengo, Cinthia Fernández, Stefy Xipolitakis y Ángel de Brito, así como Majo Martino y "Locho" Loccisano, excompañeros de Luna en el concurso televisivo "El hotel de los famosos".Silvina Luna falleció el jueves pasado luego de haber estado internada desde el 13 de junio en el Hospital Italiano, a raíz de una hipercalcemia que le originó una insuficiencia renal y una bacteria que le provocó una septicemia.El cuerpo fue sometido a una autopsia practicada ayer por orden del juez Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, Luis Alberto Schelgel, cuyos resultados todavía se desconocen.El abogado Fernando Burlando, que representa a Ezequiel Luna, contó que "se extrajo mucho material, sobre todo granuloma de tamaño grande en las piernas, los glúteos y el ciático, que estaba muy comprometido y eso explica los constantes dolores de columna que sufría Silvina".Como hay una denuncia penal por "homicidio simple" contra el médico cirujano Aníbal Lotocki, quien le hizo a la modelo tres intervenciones en 2011, el juez dispuso "la prohibición de cremación sin previa autorización del tribunal".En tanto, circulaba por las redes sociales la convocatoria para las 19 a una "marcha pacífica por justicia por las muertes de personas operadas por Lotocki" en la calle Francisco Beiró al 1100, en la localidad bonaerense de Florida, partido de Vicente López, donde vive el cirujano.En paralelo, también circula una campaña de recolección de firmas que lleva reunidas más de 35.000 adhesiones en reclamo de "prisión para Aníbal Lotocki".El 9 de febrero de 2022, Lotocki fue condenado por "lesiones graves" a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina, fallo que aún no está firme, por lo cual sigue en libertad.Fue por una denuncia que iniciaron cuatro de sus pacientes: Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis.En un escrito presentado en la Justicia, Ezequiel Luna planteó esta semana que lo de su hermana fue un asesinato, debido a las graves consecuencias en su salud por las cirugías estéticas que se hizo ella con Lotocki, y pidió ser querellante en esta causa por "homicidio simple".El pedido de autopsia de la querella apunta a determinar si existe polimetilmetacrilato (PMMA) u otra sustancia en el cuerpo de la modelo. De ser así, se buscará avanzar en las pericias para determinar si ese material pudo causar su muerte y, por consiguiente, en un posible cambio en la situación judicial de Lotocki.A Ezequiel lo persuadieron de no concurrir por lo sensible de la tarea, teniendo en cuenta que el cadáver a autopsiar era el de su hermana, a quien él acompañó hasta sus últimos momentos en el Hospital Italiano.Silvina Luna estaba internada en el Hospital Italiano.Silvina Luna estaba internada en el Hospital Italiano.En el juzgado de Schelgel le advirtieron que estar presente en la operación "no era aconsejable". Ante la insistencia de sus abogados en el mismo sentido, Ezequiel asintió: "Está bien, está bien". Allí fue cuando Burlando lo terminó de convencer: "Quedate tranquilo que estoy yo. Sabés que mis ojos son los tuyos".De la autopsia participaron nefrólogos, cirujanos, hepatólogos y otros profesionales. Fuente: (Clarín-Télam)