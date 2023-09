Se levantó “motivadísima” y dejó muy poco librado a la imaginación

Luciana Salazar cuenta con más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y tiene sus historias destacadas organizadas por diferentes categorías según para lo que haya usado su look. Algunos ejemplos son: videos de looks, looks de noche y de día, looks sexys, momentos de ejercicio, su familia y hasta sus looks diarios.En esta oportunidad, se animó a posar con un body ultracavado en color blanco que casi la deja al borde de la censura. “Alguien se levantó motivada”, escribió sobre la story que compartió en su cuenta de Instagram.En la imagen se la puede ver posando en un lujoso baño con hidromasajes con una vista panorámica de la ciudad.Y en otra postal en la que aparece de espaldas aprovechó para darles los buenos días a sus fans.