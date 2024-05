Madre inició campaña para una costosa operación de oídos de su hija

Leticia Rossi necesita urgentemente una operación en sus oídos y su madre realiza una campaña para recaudar fondos.habló con Gloria, quien contó la historia de su hija. “Tiene un problema auditivo que requiere de forma urgente una cirugía, primero en uno y a los dos meses justo, en el otro”.“Empezó con una molestia y, luego, comenzó a notar que no escuchaba o le hablaban despacio, hasta que se dio cuenta que estaba perdiendo la audición. Fue al médico, le hicieron estudios y la derivaron a un especialista”, relató.La operación debe realizarse en Córdoba Capital o en Santiago del Estero y el presupuesto es de 850.000 pesos por cada cirugía. En total, necesitan 1.700.000 pesos para ambas intervenciones de la mujer de 43 años.“No da para nuestro bolsillo. Tenemos que tener para las dos operaciones, ya que no pueden operarla y a los dos meses no tener el dinero para la siguiente intervención”, expresó.En el país no hay hospital público que haga dicha cirugía y la mutual de la madre no sirve para su hija, que vive en Devoto, Córdoba, y de ahí se traslada a la capital para tratarse. Allá, reside con su esposo y tiene cinco hijos, quienes hacen “changas” para colaborar.“De un oído ya no escucha y del otro, muy poco”, confesó su mamá sobre la situación que atraviesa Leticia. Gloria comenzó una campaña para recaudar fondos: “El que me quiere ayudar, se lo agradezco de corazón”.“Estamos pasando por un momento difícil. Perdí a mi hija mayor, a mi esposo y mi otra hija se operó de un riñón, pero sigue con problemas. Dios y la gente me van a ayudar, no pueden ser tantas pálidas”, manifestó, visiblemente afectada.Para terminar, afirmo que “con estas cosas no juego y tampoco voy a pedir para otra cosa, lo hago porque lo necesito. La operación se tiene que hacer ya y con el presupuesto para las dos, sino la cirugía vuelve para atrás”.“Les pido encarecidamente y con una mano en el corazón, es para la salud de mi hija, el bienestar de mis nietos y de toda la familia”, finalizó.