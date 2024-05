Video: así fue el choque del jugador de Estudiantes en estación de servicio

Sociedad Jugador de Estudiantes chocó horas después de ser campeón de la Copa de la Liga

Cuál es la situación judicial de Tiago Palacios

Así fue el accidente protagonizado por Tiago Palacios

El futbolista Tiago Palacios fue protagonista de un impresionante accidente que bien podría haber terminado en una tragedia. El jugador de Estudiantes conducía a gran velocidad y bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control de su auto e impactó de lleno contra el surtidor de una estación de servicios. Ahora, se conocieron imágenes del instante en que todo sucedió.El episodio ocurrió en plena madrugada del lunes, específicamente a las 7.25, cuando por motivos que aún no se establecieron el futbolista albirrojo perdió el control y chocó de manera violenta.En las imágenes se visualiza el momento en el que la supervisora de la estación de servicio, una de las víctimas más afectadas por el accidente, intentaba escapar y terminó en el suelo debido a que, si bien no fue impactada por el vehículo, cayó tras ser golpeada por los artefactos del surtidor que salieron despedidos por el impacto.Entre otras cosas, también se logró dar cuenta de que el futbolista llegó a toda velocidad, aunque aún se intenta establecer cuál fue su recorrido previo al tremendo accidente que no terminó en tragedia de milagro.El futbolista por su parte logró salir por sus propios medios desde dentro de su camioneta y salió caminando sin manifestar ninguna molestia física, motivo por el que luego no debió ser trasladado por el SAME.Tras el accidente, el futbolista quedó demorado por la Policía de la Ciudad, quienes luego lo sometieron a un examen de alcoholemia que le dio positivo. Por ello, pasó la noche detenido, y ahora sigue la indagatoria.Más allá de que se negó a declarar ante el fiscal, según le confirmaron a, el jugador quedó liberado y se reincorporará a Estudiantes, donde retomará los entrenamientos en el Country Club de City Bell, y ser parte de la delegación que viaje a Bolivia para jugar el jueves por la Copa Libertadores desde las 21 en la altura de La Paz.Hasta el martes, desde Estudiantes alegaron que acompañaran el proceso del desarrollo judicial a la espera de las consecuencias de sus actos en la justicia, y más allá de las medidas internas que se pueden llegar a tomar como institución. Sin embargo, aún no hubo pronunciamientos al respecto tras hacerse públicas las imágenes del accidente que causaron polémica entre la gente.Al regreso de Santiago del Estero, e l futbolista de Estudiantes fue protagonista de un choque en una estación de servicio de Retiro, donde con su camioneta se terminó incrustado en un surtidor. Sufrió traumatismos en ambas piernas y se negó a ser trasladado a un hospital cercano para ser mejor atendido.Después de ser demorado por las autoridades policiales, fue sometido a un test de alcoholemia que dio positivo con 1,84 g/l en sangre, y producto de esto, quedó imputado por "lesiones culposas", dado que como consecuencia de su accionar, una mujer resultó herida.El jugador de 23 años iba solo en una camioneta Jeep Compass que terminó estrellada contra un surtidor de la estación ubicada sobre Autopista Illia y el Paseo del Bajo. Luego del accidente el titular del SAME, Alberto Crescenti, amplió los detalles acerca del episodio ocurrido en las primeras horas de la mañana y confirmó que Palacios perdió el control e "impactó de frente contra un surtidor". Fuente: (0221)