Murió Ian Gelder, reconocido actor de Games of Thrones

El actor británico Ian Gelder, reconocido por su trabajo en la popular serie Games of Thrones, en la que interpretó a Kevan Lannister, murió a los 74 años pocos meses después de ser diagnosticado con cáncer de conducto biliar.



Su deceso se produjo el lunes a las 13.07, pero recién fue confirmado un día después por su esposo, colega y compatriota, Ben Daniels.



“Con una enorme tristeza y un corazón pesado roto en un millón de pedazos dejo este post para anunciar el fallecimiento de mi querido esposo y compañero de vida Ian Gelder”, escribió Daniels en sus redes sociales, junto a una foto de ambos.



El sentido mensaje de despedida continuó con la descripción de los últimos meses de vida de Gelder, quien además de su participación en Games of Thrones (o Juego de Tronos, en español), actuó en películas y series como Doctor Who, Snatch, Fifteen-Love y His Dark Materials.



“Ian fue diagnosticado con cáncer de conducto biliar en diciembre. Había dejado todo el trabajo para ser su cuidador, pero ninguno de nosotros tenía idea de que todo sería tan rápido”, contó Daniels.



Luego, comentó qué significaba para su vida y lo definió: “Él era mi roca absoluta y habíamos sido socios durante más de 30 años. Si no estuviéramos juntos, nos hablamos todos los días. Era el ser humano más amable, generoso y amoroso”.



En Games of Thrones, interpretó al tío de Jaime y Tywin Lannister, dos de los personajes más queridos de la serie épica de la cadena HBO.



“Era un actor maravilloso y todos los que trabajaron con él fueron tocados por su corazón y su luz. Honestamente, no sé lo que haré sin él a mi lado”, lamentó Daniels.



Y añadió: “Lidió con su terrible enfermedad con tanta valentía, sin autocompasión. Fue extraordinario y se le echará mucho de menos”.



Antes de morir, el artista británico formó parte de la segunda temporada de la serie Entrevista con el Vampiro, que se estrenará próximamente, y también de la serie El señor de los Anillos: los anillos del poder, que podrá verse a fines de este año.

