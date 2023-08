La sesión de fotos en topless de Zaira Nara: “Sos la Bella Hadid argentina”

La carrera de Zaira Nara en el mundo de la moda crece a un ritmo acelerado y no tiene límites. La hermana menor de Wanda, que es la cara de varias firmas locales, ahora llevó su imagen al plano internacional con una sesión de fotos para la firma italiana Diesel que podría ser la más audaz de su carrera.Entre varias imágenes que compartió en su perfil de Instagram, uno de los looks se destacó por su osadía y excentricidad. Se lució en topless, al borde de la censura, y llevó como única prenda un pantalón engomado negro muy ajustado al cuerpo y de tiro bajo, bien al límite, dejando entrever que no usó lencería debajo.Para evitar la censura, se llevó las manos a los pechos y remató con un original peinado: dos trenzas larguísimas, con extensiones, que se enredaron alrededor del viente y la cadera a modo de adorno corporal. Además, sumó una foto de backstage en la que mostró cómo le ataron las trenzas con ganchitos detrás de la espalda para lograr el efecto deseado.Como era de esperarse, la las audaces fotos desataron una catarata de comentarios de parte de sus fanáticos, que se quedaron boquiabiertos. “Diosa” y “Sos perfecta”, la elogiaron. Incluso, uno de los usuarios la comparó con una de las modelos más top de la actualidad: “Sos la Bella Hadid argentina”.Además de su look al desnudo, Zaira Nara posó con otros ítems urbanos de primavera/verano de la firma. Una de las apuestas consistió en un top color gris sin mangas con una abertura en el frente adornada con la “D” metálica que identifica a la marca y una minifalda negra estilo tubo.A continuación, se mostró con un microtop tejido al crochet a rayas de colores -uno de los fenómenos más fuertes de la temporada- de mangas largas y una abertura frontal. Lo combinó con un pantalón de jean estilo cargo, nevado y de corte chupín. Remató la apuesta con un par de stilettos negros acharolados de terminación en punta, detalló el portal