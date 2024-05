Caso Goyeneche: acudieron a justicia de Santa Fe para acelerar la investigación

Policiales Investigan el deceso de un hombre frente a una dependencia policial de Paraná

El Ministerio Público Fiscal dio un giro en la investigación que está en marcha para determinar cómo fue que Ariel Goyeneche, un hombre de 38 años detenido por la Policía el 12 de febrero último, que murió mientras estaba en la vereda de la comisaría 2°, sobre calle Gualeguaychú, en Paraná.De momento,-los que trasladaron a Goyeneche desde el lugar de detención, en la zona de calle Luis Piedrabuena- hasta la sede policial. Aunque“A fin de dar continuidad y eficiencia a la investigación penal preparatoria, considerando el plazo transcurrido entre la fecha de la disposición original -15/2/2024- y la actualidad, estando recientemente en conocimiento que la Gendarmería Nacional Argentina, según el subcomandante Báez, no cuenta con personal bioquímico en sus laboratorios, a fin de evitar más demoras”, dispuso el Ministerio Público Fiscal, solicitar, publicóAriel Goyeneche falleció mientras era trasladado hacia la comisaría segunda de Paraná en calidad de demorado. Los hechos que rodearon su fallecimiento generaron una fuerte controversia en la comunidad, ya que vecinos acusaron a los efectivos policiales de “haberlo golpeado y asfixiado hasta causar su muerte”.El hecho ocurrió sobre calle Gualeguaychú, donde el móvil policial implicado fue detenido para ser peritado por personal de Criminalística de Gendarmería Nacional, en medio de una intensa investigación a cargo del fiscal Santiago Alfieri. Se informó que Goyeneche “estaba siendo trasladado debido a un altercado previo, en el que se vio envuelto en situaciones de confusión y agitación”, según relatos del jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González.Vecinos que presenciaron parte de los acontecimientos señalaron que Goyeneche, mientras era conducido hacia la comisaría, mostraba signos de malestar y descontrol emocional. Al llegar frente a la dependencia policial, se desencadenó un episodio violento en el que Goyeneche, según testimonios, comenzó a manifestar comportamientos agresivos, golpeando el vehículo policial y mostrando señales de descompensación física.Ante esta situación, los efectivos policiales intentaron controlar la situación, solicitando asistencia médica de emergencia. Sin embargo, Goyeneche empeoró rápidamente, presentando dificultades para respirar y expulsando una sustancia desconocida de su boca. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, los servicios médicos no pudieron evitar su fallecimiento en el lugar.La versión oficial, según el jefe policial Claudio González, indica que “los efectivos actuaron de acuerdo con los protocolos establecidos, tratando de contener a Goyeneche en medio de un episodio de agitación y descontrol”. No obstante,