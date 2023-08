Posó al filo de la censura con pantalón engomado y dejó hipnotizados a sus fans

Espectáculos La hermana mayor de Julieta Poggio dejó boquiabiertos a todos con sus fotos

Consolidada hace varios años como it girl y referente de moda, en los últimos meses Zaira Nara incrementó su audacia en las redes sociales con apuestas que dejan mucha piel a la vista, tal como dictan las tendencias. Ahora, para despedir sus 34 años, llevó su costado sensual al extremo con una arriesgada producción de moda al desnudo.La modelo se mostró en su perfil de Instagram en topless, al borde de la censura, y llevó como única prenda un pantalón engomado negro muy ajustado al cuerpo y de tiro bajo, bien al límite, dejando entrever que no usó lencería debajo.Para evitar la censura, se llevó las manos a los pechos y remató con un original peinado: dos trenzas larguísimas, con extensiones, que se enredaron alrededor del viente y la cadera a modo de adorno corporal, detalló el portalPero esto no fue todo y la audaz producción de fotos incluyó también un look de vestido largo. Se trata de un diseño negro translúcido y de espalda abierta hasta el límite con la cola, con detalles de arandelas y tiras entrecruzadas. “Bye 34″, fue el pie de fotos.