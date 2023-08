Natalie Weber recordó su difícil lucha contra el cáncer y habló sobre Wanda Nara

El estado de salud y los diagnósticos en relación a Wanda Nara generaron un importante grado de preocupación por la empresaria, quien actualmente se encuentra en Turquía con Mauro Icardi, y Natalie Weber brindó un crudo testimonio sobre una enfermedad que ella padeció.



Luego de haberse confirmado que Wanda Nara regresará a Argentina para realizar un tratamiento médico, tal como lo contó Ángel De Brito en LAM, la esposa de Mauro Zárate se refirió a una situación similar que la atravesó cuando padeció cáncer de mama.



Por aquel entonces, los hijos de Natalie Weber tenían 1 y 4 años, y la panelista de Desayuno Americano reveló cómo sobrellevó el difícil momento: “Nunca se lo conté a mis hijos. Recién ahora Mía, que tiene 11 años, tal vez lo vio en internet o por algún compañerito”, inició.



“Solamente les dije que mamá tenía una enfermedad y que se la iban a sacar. Ella tenía 4 años y el nene menos de un año. No entendían”, agregó la panelista en referencia a lo delicado que fue aquel período y la reserva que eligió mantener.



Por su parte, Natalie Weber se solidarizó con Wanda Nara y expresó un ferviente deseo de mejoras para la modelo, que aún no ha hecho comentarios al respecto en base a su estado de salud y que optó, al menos por ahora, mantenerlo en reserva con sus familiares.



En el diálogo que mantuvo con Pamela David, Natalie Weber expresó de qué manera se produjeron los hechos hasta enterarse que tenía cáncer: “Lo mío fueron estudios, ecografías, mamografías y fue más lento. Yo desde la primera ecografía hasta el diagnóstico habrá pasado un mes y medio”, manifestó.



“En ese tiempo vas viendo la cara de los médicos, como Wanda Nara veía la cara de las enfermeras, que no estaba buena. Te vas acercando al diagnóstico sin escuchar esa palabra”, concluyó Natalie Weber para recordar la aguda situación que atravesó.