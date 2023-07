Nati Jota contó por qué no se anima a ir al cine

Espectáculos Yanina Latorre volvió a impactar con sus fotos en microbikini

Espectáculos A los 57 años sigue subiendo fotos hot y reveló un romance secreto

La industria cinematográfica se reactivó con el estreno de Barbie. Después de que muchos tanques de Hollywood tuvieran un pobre desempeño en la taquilla, la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling hizo que las salas se volvieran a llenar. A partir de ese fenómeno, Nati Jota reveló por qué no se anima a ir al cine y sorprendió a sus seguidores.“Cada vez que quiero ver una peli en el cine (casi nunca), me fijo cuánto dura para terminar de definir si voy (nunca). Ese es mi level de ansiedad.”, reconoció en su cuenta de Twitter y generó un inesperado debate.Su opinión dividió a los tuiteros: mientras que algunos le agradecieron por exponer algo que también les sucede a ellos, otros acotaron con muchísimo sarcasmo. “Es increíble como siempre te la arreglas para tener la peor opinión posible para absolutamente todo”, “Vos también manejás esos controles de ansiedad son lo peor”, “Son dos horas sin agarrar el celular, lo pienso y ya me da ansiedad”, “Gracias por exponer lo que me pasa. Creí que era la única con ansiedad de ir al cine. Detesto ir”, fueron algunos de los comentarios.