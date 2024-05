Los clubes entrerrianos, en emergencia: dirigentes buscan reunirse con Frigerio

Sociedad Clubes entrerrianos emitieron documento con preocupaciones y exigen respuestas

Emergencia Energética, Inseguridad en Instituciones y adicionales policiales y Reactivación de la Ley del Deporte a través del Consejo Provincial del Deporte (COPRODE) fueron los temas que trataron dirigentes de clubes entrerrianos, este viernes en una reunión en Villaguay.“La situación es grave”, sentenció ael presidente de la Federación Entrerriana de Clubes, Hugo Grassi.“Para el caso de la energía, habrá que volver a hacer todos los trámites, pero si hay algún club que no tiene la documentación al día, no deja de cumplir su función y a esa entidad no le corresponderá el descuento”, reprochó Grassi al exigir: “Pretendemos que los beneficios sean para todos los clubes”.Otro de los pedidos de los dirigentes deportivos es “declarar una emergencia por seis meses o un año hasta que podamos acomodarnos porque a los aumentos de hasta 500% no podemos trasladarlos a la cuota social”.“La cantidad de socios bajó hasta un 15%, según manifestaron los dirigentes de los clubes; y trasladar los aumentos a la cuota social sería imposible”, lamentó Grassi.“Somos dialoguistas y queremos sentarnos a charlar para encontrar la forma de poder continuar y contener a nuestros chicos”, cerró. (Elonce)