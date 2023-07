A los 57 años sigue subiendo fotos hot y reveló un romance secreto

Espectáculos Maju Lozano detalló por qué renunció a su programa de televisión

Años después, en un programa de Polémica en el Bar, María Fernanda Callejón confesó lo que sintió al verlo en aquel momento: "Graciela me ganó de mano. Qué bien que la habremos hecho que nadie se enteró en aquella época. Cuando él era notero, en un verano, lo vi en una de las playas. Era una Adonis (Dios). Hasta que lo vi con unas alpargatas blancas".Allí se habría dado el primer contacto informal entre ellos, aunque no prosperó debido a que él conoció a Graciela Alfano. “Yo recién empezaba, le fui a hacer una nota a Fernanda y me volví a Buenos Aires. A los diez, quince días se da la posibilidad de hacerle la nota a Graciela”, mencionó Matías Alé sobre los tiempos.Sin embargo, esto no fue todo en la historia. Se debe a que a mediados del 2008, cuando ambos se encontraban solteros, las cenizas volvieron a encender el fuego que los unió tiempo atrás, por lo que volvieron a tener un encuentro a solas.En aquel entonces, ellos se reencontraron debido a que eran compañeros en el Bailando por un sueño. “En ese momento ella había hecho una tapa de Revista Playboy y la llevé al camarín para que la firme”, lanzó bromeando el actor sobre la excusa que encontró para volver a hablarle.A todo esto, María Fernanda Callejón expuso más detalles: “Imaginate que en el bailando no estábamos muy vestidos, generalmente estábamos medio en bolas”. Además, mencionó que el encuentro clave se dio cuando Matías Alé recién se mudó, ya que se encontraba sólo en su departamento y le solicitó ayuda a la actriz en algunos aspectos.Por su parte, ella reveló: “Yo estaba más sola que el uno, no tenía ningún compromiso. Y él no estaba con nadie, raro”. Lo cierto es que cuando uno de los presentes le consultó si tuvieron intimidad en aquella noche, ambos se negaron a responder, aunque las miradas cómplices los delataron, señaló Pronto.Mientras tanto, Callejón volvió a revolucionar Instagram con un nuevo conjunto de lencería total black de encaje.En su cuenta de Instagram, publicó una imagen en ropa interior que dejó a sus millones de seguidores completamente impactados. De perfil, posó con un conjunto de lencería de encaje en negro azabache con secciones con transparencias.