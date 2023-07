Flor Vigna sobre rumores de crisis con Luciano Castro: “Tenemos un amor libre”

Flor Vigna y Luciano Castro se encuentran en pareja hace dos años y fueron varias las situaciones donde se especuló con cierta crisis entre ellos. Sin embargo, los artistas se siguieron mostrando juntos y, en esta ocasión, la cantante decidió romper con los rumores en Intrusos (América).Uno de los sucesos que llevó a hablar de una posible ruptura entre la pareja fue cuando Flor se bajó de la obra teatral que iban a protagonizar, 'El divorcio'. "A mí me encanta trabajar en calle Corrientes, es un personaje muy hermoso, es un protagónico. Estoy muy agradecida con algunas cosas que están llegando a mi vida pero notaba que no tenía tiempo para la música. Esperé a que encontraran la actriz ideal para irme", comentó al respecto.Además, blanqueó cómo es su relación: "Nos planteamos desde el principio un amor libre y sabíamos que para que sea sano los dos teníamos que estar contentos con lo que hacíamos". Y se sinceró: "A nosotros nos sirve mucho la charla de los espacios porque el mismo enamoramiento nos hacía estar tanto tiempo juntos que después volvía a mi vida y sigo 'todas las tareas que tengo que hacer para lograr ser quien quiero ser y me despiste de enamorada'".Por último, Flor Vigna concluyó sobre su relación con Luciano Castro: "Luchito tiene la casa con sus hijos y después convivimos mucho en mi casa. Pero cada uno tiene sus espacios". De esta manera, aseguró: "Los dos tenemos la personalidad muy fuerte pero no nos peleamos nunca".