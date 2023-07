Subió la sensación térmica al liberarse y “jugar con la sensualidad”: videos

Flor Vigna no deja de compartir sus looks más audaces. Sus apuestas de moda incluyen siempre las tendencias del momento: ropa interior, microbikinis y outfits de noche.En las últimas horas, la influencer publicó un video donde mostró un adelanto de su nueva producción de fotos al borde de la censura. En el clip, se muestra con vestidos ajustadísimos, lencería total black y lentes de sol. Además, posó desnuda sobre la cama.En una de las tomas, la it girl se mostró dentro de la pileta con una microtanga hilo dental en negro azabache y un vestido de lycra con inscripciones rosadas en el delantero. Más tarde, posó sin nada de ropa, pero con make up de alto impacto: llevó los ojos maquillados con un diseño tipo smokey eyes que acompañó con máscara de pestañas al tono, rubor rosado en las mejillas y labial rosado con acabado mate.En el pie de foto de la publicación, Vigna aprovechó para dejar un sentido e inspirador mensaje: “La semana pasada me animé con tutti a liberarme, jugué un poco con la sensualidad; esa que primero es para nosotras mismas. Nuestro cuerpo, nuestra libertad, nuestro poder, nuestro “ser sensual” y lograr todo lo que deseamos disfrutándonos por completo. Con todo nuestro poder. Les dejamos estos fotones épicos llenos de libertad. Que los haga sentir libres, hermosos y poderosos”, escribió y sumó emojis de fueguitos, corazones y estrellas.