Posó con una microbikini lila y dejó un interrogante para sus seguidores

Sofía Zámolo es considerada una de las modelos argentinas más exitosas. Además, la rubia se desempeña como influencer y marca tendencia con sus apuestas de moda plagadas de glamour y estilo.Ahora, de vacaciones en Miami Beach, volvió a sorprender a sus poco más de 1 millón de seguidores de Instagram con un look en microbikini. Siempre atenta a los últimos hits de la industria, se lució en la playa con un traje de baño de dos piezas en lila pastel, uno de los colores de moda.¿Los pormenores de la elección? Es un diseño hecho con tela de toalla, un top sencillo y una braguita de corte alto. Complementó su look con una gorra negra para protegerse del sol y remató su estilo con unas gafas de sol totalmente oscuras de color negro azabache con montura tipo carey, a juego con la gorra, detalló el portalAdemás, eligió un peinado cómodo y relajado con el cabello recogido en una ponytail baja y casual.“¿Qué dicen que estoy tomando? ¿Jugo de naranja o daiquiri?”, escribió en el pie de la publicaciónEl día anterior, la rubia se mostró en su cuenta de Instagram con una microbikini en rojo fuego que revolucionó las plataformas digitales. Se trata de un color que arrasa con todo entre las famosas del momento y que se impone con fuerza para el verano europeo.El modelo es simple, con corpiño de triangulito y bombacha colaless. Al igual que el traje de baño lila, también esta confeccionado en tela de toalla.Como complemento del outfit veraniego, se puso una gorra tipo cap en off white y marcó tendencia entre su enorme audiencia.“Miami”, escribió la influencer en el pie de foto de la publicación, seguido de emojis de palmeras. Rápidamente, el posteo coleccionó miles de likes y cientos de comentarios por parte de los internautas.