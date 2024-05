Preparan el CPC para el show de Valeria Lynch en Paraná

Este viernes 17 de mayo a las 21.30, en el Centro de Provincial de Convenciones de Paraná (San Martín 15), Valeria Lynch presentará el show “Íntimo”, en donde interpretará canciones a dúo junto a Mariano Martínez.Fabián, productor, contó aque “será un show increíble, son dos géneros muy distintos que confluyen en este íntimo. Se mezclan ambos estilos, los temas históricos que Mariano hizo durante años con su banda, ahora poniendo la voz de Valeria”.“Esta gira se hace por todo el país. Paraná tendrá la oportunidad para ver este show. Quedan entradas, no de las principales, pero sí VIP y preferenciales. La sigue abierta o en la previa del ingreso, a partir de las 18 habrá entradas en boletería del CPC”, comentó.Señaló que “Valeria es una artista de primerísimo nivel que tenemos en Argentina. Disfrutarla, tenerla a pocos metros, es algo que no se puede perder. Tiene una trayectoria enorme, pero sigue. Es de primerísimo nivel lo que se verá”.“Cada evento que llega a una localidad genera muchísimas cosas, no solo es el evento. Participan empresas en el armado, hay alojamiento, hotelería, seguridad, sonido e iluminación, es todo de Paraná, se usa lo local”, agregó.Indicó que "Valeria llega esta noche a Paraná. Descansará hasta mañana, donde tendrá un día de relax porque quiere aprovechar la ciudad. Luego por la tarde tendrá prueba de sonido".