Robó un auto, chocó y se fue a tomar el colectivo: quedó detenido

El hecho se registró pasadas las 11.30 en Superí y Medrano, de la ciudad de Rosario, cuando un delincuente que minutos antes le había sustraído un Renault Duster a un vecino de la zona de Esquivel y Castagnino escapaba de la zona y terminó chocando contra un Chevrolet Corsa y un Renault Sandero.



De acuerdo a testimonios de vecinos, el delincuente se bajó del auto y se fue del lugar caminando. Minutos más tarde, y con el aporte de algunos datos, el ladrón fue detenido por personal policial mientras aguardaba abordar un ómnibus en una parada de la zona,



El conductor del Corsa dijo por Canal 3: "No pensé que era un ladrón que se había robado un auto. Me llamó la atención que se fuera caminando. Después me enteré de que lo habían agarrado mientras esperaba el ómnibus a unas cuadras de acá".



El hombre mostraba los daños registrados en la parte trasera de su coche y comentó que viajaba junto a su hija y su nieta, quienes sufrieron algunos golpes y fueron derivados por una ambulancia del Sies a un centro asistencial para su mejor atención.



El conductor del Renault Sandero, en tanto, resultó ileso, aunque el vehículo sufrió daños materiales.