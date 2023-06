Mónica Farro dijo que está “feliz” con lo que le hizo Lotocki y recibió repudios

En medio del problema de salud que enfrenta Silvina Luna por una insuficiencia renal, el cirujano Aníbal Lotocki salió a dar declaraciones intentando despegarse de la responsabilidad por haberle aplicado Metacrilato durante una cirugía de glúteos en el año 2011.Sus denunciantes salieron rápidamente a repudiar su aparición pública. Incluso su exmujer, Pamela Sosa, lo enfrentó al asegurar que ella padece una diabetes generada por las operaciones que le hizo cuando eran pareja.Sin embargo, Mónica Farro tuvo la necesidad de contar cómo había sido su experiencia con el médico: "A Silvina la vi, estuve con ella en El Hotel de los Famosos, la vi sufrir, siempre me tildaron como 'la defensora de' y siempre dije que no puedo hablar mal porque mi experiencia personal fue buena. Lo que haya pasado con otras personas es horrible y para eso está la Justicia para juzgar a alguien. No estoy yo para juzgar a alguien".

"Todos los cuerpos son diferentes, pero lo último que me hice fue hace tres o cuatro años que fue un cambio de prótesis y estoy feliz con lo que me hizo Lotocki", aseguró la vedette uruguaya, durante una entrevista con LAM."Sacando a Aníbal, hay un montón de cirujanos que se le murieron pacientes, que han hecho cualquier cag. . . ., porque yo he visto cosas horribles de otros cirujanos. Se le da a Aníbal porque tuvo la desgracia de ser más mediático. Me encantaría que si realmente es culpable se le dé con la pena máxima que se le tenga que dar. He escuchado a varias que están mal y me dan con un caño a mí. No tengo empatía con los que me dan con un caño. Silvina nunca me atacó con nada, hablamos en El Hotel de los Famosos sobre su salud. La vi llena de moretones, cuando se sentía mal, como cambió estéticamente y como ser humano me amarga", remarcó.Pero no tardaron en llegar las críticas en redes sociales porque, hasta ese entonces, Silvina Luna seguía luchando por su vida. Entonces Farro tuvo que publicar un comunicado para despegarse un poco de la polémica.“¿Siniestra me dicen? Jajaja. ¿Y me mandan mensajes deseándome que tenga un problema de salud? Hablan de empatía. Ni saben lo que significa. ¿Qué les pasa? Si les molesta saber que mi experiencia fue buena, es su problema y no tiene nada que ver con las víctimas. Porque por ellas sí tengo mucha empatía, escuchan lo que quieren y opinan y no escuchan cuando digo que si es culpable, que le caiga todo el peso de la Ley. Que quede claro que yo no lo defiendo. Y el que no lo entienda que no me rompa más las bolas a mí”, posteó la vedette.