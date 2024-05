Belu Lucius fue sometida a una cirugía y dio impactantes detalles en un video

Belu Lucius fue operada de un tumor en el ovario y compartió impactantes detalles en la red.La influencer contó a través de su cuenta de Instagram que ingresó al quirófano por un tumor benigno, y a través de un video en YouTube mostró el proceso e incluso el quiste que le sacaron."Tengo un tumor con pelos y dientes, es mi último video de YouTube y quise hacerlo para acompañar a todas las que en algún momento tengan que operarse de algún quiste y cosita que les de miedo, y logran hacerlo siendo valientes", explicó Belu Lucius.

"Les cuento que tengo un tumor benigno que me lo tiene que sacar. Se llama teratoma y tiene pelos, dientes y cartílagos", relató al comienzo de su video."Mucha gente se piensa que el teratoma es un hijo que me comí, o un hermano que me nace o que me lo comí cuando era chica. Pero no es así. Es un quiste de grasa y tiene otros tejidos, y se forma en cualquier lado del cuerpo, a mí se me formó en el ovario derecho", detalló.Tras salir del quirófano, Belu Lucius habló de su salud y mostró fotos del tumor que le sacaron: "Me van a dar el alta al día siguiente de haberme operado. Me sacaron seis centímetros de quiste, el mes pasado medía cinco centímetros. El doctor me dijo que en su mayoría era hueso".