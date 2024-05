Prevén otra baja de tasas que impactará en plazos fijos: cuánto sería el recorte

Crece la percepción en el mercado de que el Banco Central volverá a bajar la tasa de política monetaria este mes y, por ende, se reducirá nuevamente el rendimiento de los plazos fijos.



La entidad monetaria bajó el 2 de mayo la tasa de política monetaria en 10 puntos porcentuales y la ubicó en el 50% nominal anual (TNA) que equivale a 4,19 % de Tasa Efectiva Mensual (TEM). Y los bancos también ajustaron la rentabilidad de los plazos fijos tradicionales, en un rango de entre 36% y 41% de TNA, es decir entre un 3 y 3,3 % mensual.



Fue el tercer recorte de tasas en menos de un mes y la quinta desde la asunción del gobierno de Milei y la gestión de Santiago Bausili en la conducción del BCRA. Hasta ahora, las sucesivas bajas de la tasa no tuvieron un gran impacto sobre el valor del dólar blue, y las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP. En cada ocasión registraron un leve reacomodamiento sin sobresaltos, en un contexto donde la falta de pesos por el deterioro salarial, y el dólar para exportadores ayuda a mantenerlos contenidos a los dólares libres.



El BCRA avanzó rápidamente con la política de recorte de tasas de interés. Los analistas plantean que al ritmo lo impone la baja de la inflación y la necesidad de que el Tesoro logre financiamiento neto positivo en el mercado de capitales para ayudar a la reabsorción de pesos.



Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, consideró que "vamos a ver alguna baja este mes, el objetivo de seguir ordenando el BCRA sigue siendo prioritario" y estimó "un recorte de 5 puntos". Es decir que la tasa monetaria quedaría en 45% TNA.



De igual diagnóstico, un informe del fondo de inversión MegaQM alegó que "una baja adicional de 10 puntos dejaría a la tasa Badlar (tasa de interés para depósitos superiores al $1millón en un plazo de 30 a 35 días que está en 3,4% TEM) y juzgó "ese margen luce acotado". Así, especularon que "hay margen para una baja adicional de 5 puntos, luego se acrecientan los riesgos de menor liquidación".



El economista Federico Glustein concordó que "es probable que vuelva a bajar la tasa de política monetaria dado que la perspectiva inflacionaria es a la baja fuerte" y prevé que "al ingresar una fuerte cantidad de divisas del sector agropecuario por la cosecha, podría darse en los próximos esa baja, dependiendo de factores como la oferta y demanda en estos día, temas políticos como el pago a CAMMESA con bonos y si se acepta o no". Y pronosticó que "hoy la tasa podría bajar a 3% sin problemas".



Por su parte, Aldo Abram director de la Fundación Libertad y Progreso (L&P) indicó que el relevamiento de la consultora está arrojando una inflación para mayo de 4,5%, por lo cual opinó que "podría haber algún recorte menor de la tasa este mes". Según su visión, la baja de la tasa "lo más probable es que se haga una vez que haya un mayor consenso respecto de cuál va a ser el porcentaje de la inflación del mes de mayo, si ese consenso se ubica en 4% o se ubica en 5%" porque advirtió que si no se corre el riesgo de que una reducción de la tasa "desincentive fuertemente los plazos fijos".



"Y eso sería sumamente inconveniente en primer lugar para la economía, en segundo lugar para las necesidades de financiamiento tanto del BCRA como del Tesoro, y en tercer lugar porque podría llevar a una mayor demanda de dólares en los mercados paralelos y a incrementar la brecha cuando ellos necesitan que esa brecha se vaya reduciendo para ir a una unificación cambiaria", fundamentó.



Asimismo, Camilo Tiscornia, director de C&T, señaló que "hay chances de un recorte más de la tasa porque la inflación está bajando bastante". No obstante, advirtió que "va siendo un poco más difícil cada vez bajar más la tasa de interés".

Fuente: Iprofesional