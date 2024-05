Cristian Castro se reconcilió con su ex novia cordobesa

Mediante una postal de su visita a un cardenal junto a su madre, Verónica Castro, en la basílica de la Virgen de Guadalupe, el intérprete de “Azul” le dedicó unas emotivas palabras a su pareja: “Quiero decirte que no voy a perderte más, fueron los días más difíciles; si supieras lo sola que ha sido mi vida… pero ya estás acá. Haremos historia mi amor, en tu mirada y en la mía Dios sabía lo que hacía”.



Ante esta declaración de amor, la mujer respondió el mensaje: “Siempre estoy para tu corazón. Te amo”.



Respecto a su separación, Mariela había contado a Intrusos que se originó por celos de Castro: “Tiene celos como cualquier persona, y hubo una discusión y yo tomé la decisión de volver”.



“Yo puedo hablar por mí y yo siempre miré para adelante en esta relación, yo nunca me fijé de lo que me mandaban o de lo que lo acusaban. Él vio algo que no era y yo no lo pude sostener”, explicó más en detalle.



En cuanto a Ingrid Wagner, la última pareja del cantante, se trató de un romance fugaz. La abogada y artista plástica habló con Teleshow sobre el motivo de ruptura: “Tengo mis hijos, mi trabajo, una vida que me demanda muchísimo. Lo amo y guardaré lo vivido como un hermoso recuerdo en mi corazón”.