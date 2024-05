Confirman que “no había violencia” en el hotel donde hallaron muertos a turistas

Policiales Identificaron a la pareja de turistas muerta en la habitación de un hotel

En el mediodía de este domingo, una pareja de turistas fue hallada sin vida por personal de un alojamiento de la ciudad de Federación, donde se encontraban hospedados.Las víctimas fueron identificadas como, y estaban de vacaciones desde el lunes pasado en el norte entrerriano.En diálogo con, el Comisario Mayor Edgardo Montenotte, Jefe de la Departamental de Federación, indicó que no se hallaron signos de violencia en el lugar donde estaban los cuerpos, por lo que estaría descartada la hipótesis de un homicidio.en la parte externa ni interna del departamento;”, dijo el funcionario policial.En este sentido, indicó que se tendrán certezas sobre este fatal desenlace una vez que estén los resultados de la autopsia. “, con quien trabajamos en conjunto”, expresó Montenotte sin brindar más precisiones.Consultado sobre si se hallaron estupefacientes en la habitación, el Comisario dijo que “todo es materia de investigación, había elementos que tenemos en consideración para su estudio y va correlativamente con lo que se determine en la autopsia”.Y remarcó:La pareja hallada sin vida “estaban solas desde hacía pocos días y el descubrimiento se hace porque había finalizado la estadía en el apart y cuando el encargado fue a ver porque no se habían retirado se descubre esta situación”, dijo finalmente Montenotte.