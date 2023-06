Camila Homs habló de la posibilidad de volver a ser mamá y de casarse

Luego de una década de amor con Rodrigo de Paul, Camila Homs volvió a apostar al amor del futbolista José "El Principio" Sosa, tras mantener una breve relación amorosa con el empresario Charly Benvenuto.



Con el corazón contento, la modelo no le cerró la puerta a la posibilidad de casarse ni a la idea de volver a ser mamá en el futuro.



"¿Te gustaría volver a casarte o tener más hijos?", le consultó la periodista Pía Slapka a Cami, quien con picardía respondió: "Nunca me casé".



Luego, Homs expuso que sería uno de sus sueños lucir el vestido de novia: "Yo siempre digo que la noche de mis 15 fue una de las mejores noches de mi vida. Si no fue la mejor. Eso es lo más parecido al casamiento, porque te sentís una princesa. Así que muchas veces los pienso".



Respecto a volver a ser mamá, Camila apuntó: "Tener más hijos no lo pienso en este momento de mi vida. Mis hijos son muy chiquitos".



A principio de mes, Camila Homs dejó de jugar a las escondidas con José Sosa y blanqueó su romance en su red social.



La modelo subió una foto en la que se la ve dándose un beso apasionado con el futbolista de Estudiantes de La Plata.



Un día después Cami fue abordada por el notero de Intrusos y afirmó estar "muy bien y muy contenta con José".

Fuente: Ciudad.com