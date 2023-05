Bella rubia se convirtió en instructora de Yoga y deleita con sus clases

Rocío Guirao Díaz se mudó a Miami en 2021 junto a su familia: su marido Nicolás Paladini y sus hijos Indio, Aitana y Roma. Allí compartió algunas fotos de su trabajo como modelo, pero también decidió comenzar una nueva carrera.La modelo estudió para convertirse en instructora de yoga y, hace pocos días recibió el diploma que la certifica para dar clases. “Me siento feliz de haber arrancado con este camino que recién empieza. Gracias a mis ‘yoga teachers’ por ser una enorme fuente de inspiración”, escribió en sus redes sociales.También usó su cuenta de Instagram para mostrar cómo había sido su primera clase, al aire libre y con gran concurrencia de mujeres en Miami. Además, invitó a todas las que quieran sumarse para hacer yoga y tenerla como profesora.Guirao Díaz se fue a Miami con trabajo como modelo y ahora sumó esta nueva profesión: “Cada caso es distinto. Yo me vine con una visa de trabajo, estoy contratada por una agencia de acá. Hablo inglés, pero cuando no me acuerdo una palabra, tiro fruta”.“Nunca conté en qué barrio vivía en Buenos Aires, tampoco el de acá. Pero es muy lindo. Está rodeado de mucha naturaleza y fauna variada”, dijo la modelo, cuidando su privacidad y la de su familia.