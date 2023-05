Cumpleaños del hijo de Cubero y Viciconte: la entrerriana que participó

El hijo de Fabián Cubero y Mica Viciconte, Luca Cubero, cumplió su primer año y sus padres le organizaron una espectacular fiesta con bautismo incluido. “Feliz Cumple al amor de mi vida. Te deseo que seas muy feliz. Me emociona verte crecer. Te amo con todo mi ser”, escribió la madre del bebé, orgullosa en sus redes sociales.A la Iglesia Nuestra Señora del Rosario y luego al salón de eventos se acercaron amigos, compañeros de trabajo y todos sus familiares. Como era de esperarse, estuvieron las tres hermanas del bebé, Indiana, Allegra y Sienna, las hijas que el ex futbolista tuvo con Nicole Neumann.El salón estaba decorado de celeste y blanco y todos se vistieron a tono: el bebé, los padres y sus hermanas.Los compañeros de Viciconte en el programa Ariel en su Salsa también fueron al festejo: Ariel Rodríguez Palacios, Romina Pereiro y Nicolás Peralta. El show estuvo a cargo del Mago Chester, pero además hubo una divertida kermesse.Este festejo no es el único que tuvo la familia en los últimos días. Fabián Cubero se despidió de Vélez, el club de sus amores, junto a todos los hinchas que fueron a despedirlo y a agradecerle su paso por el club.