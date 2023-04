Posteó un video con un ajustado conjunto militar y reflexionó sobre su cuerpo

Nazarena Vélez deslumbró a sus seguidores con un clip en el que posó frente al espejo con un conjunto de ropa deportiva que costaba de un top muy escotado y una calza ajustadísima con estampado militar.Nazarena compartió una reflexión sobre su personalidad y dijo: “Soy un sinfín de contradicciones. Me amo, me cuestiono. Me gusto y me rechazo. Pero siempre agradezco estar viva y sana. Perdono y acepto lo que soy y como soy. Entiendo que las personas muchas veces somos cambiantes y que no siempre es fácil amarnos cuando desde chicas nos enseñaron a criticarnos y cuestionarnos. Vengo pasando días de mucha felicidad y también momentos de oscuridad. .La vida misma. ¿Cómo la llevas con vos?”, interrogó.