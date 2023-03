Románticas postales de Julián Álvarez tras rumores sobre su profesora de inglés

Julián Álvarez volvió a estar en el ojo de la tormenta mediática. El futbolista fue tendencia en primer lugar por una supuesta separación con su novia y luego lo relacionaron con su profesora de Inglés.Sin embargo, lejos de hablar con los medios, decidió cerrar la boca de todos los que hablan sobre su vida privada y compartió varias fotos románticas junto a su pareja. Mientras tanto, los fanáticos le aconsejaron cambiar de novia, debido a los reiterados episodios en los que Emilia Ferrero despertó el enojo de todos.Frente a su llegada al fútbol europeo con sólo 22 años, el club inglés lo dejó a cargo de Sara Duque, una ex abogada que ahora se dedica al coaching deportivo y que le da clases de inglés y lo ayuda en la exposición frente a los medios.La joven se hizo viral en las últimas horas por el cariñoso mensaje que le envió al delantero a través de sus redes sociales, luego de que lo eligieron como el 7mo mejor futbolista del mundo en los premios The Best.Definida como “una ex abogada deportiva que decidió hacer una transición de carrera para seguir mi IKIGAI”, Sara Duque comparte a través de sus redes sociales información sobre su trabajo y sobre los jugadores con los que trabaja. Asimismo, entre sus publicaciones abundan también fotos más relajadas en las que posa en trajes de baño, vestidos o looks informales.En la misma, aparecía como ciudadano español, porque precisamente en la categoría de país de origen en la tabla de FIFA, aparecía “España” en vez de “Argentina” junto al nombre del exjugador de River y actual futbolista del Manchester City.