Quién es Sara, la profesora de inglés de Julián Álvarez que cautivó a todos

En las últimas horas, se conoció un mensaje que le dedicó la coach lingüística Sara Duque a Julián Álvarez. El campeón del mundo, que juega en el Manchester City, está estudiando inglés con la joven, que lo felicitó en Instagram por sus progresos.“De levantar la Copa del Mundo a conquistar un nuevo lenguaje, el talento de mis estudiantes no tiene límites”, escribió como pie de una foto junto al futbolista. Enseguida, esta exabogada deportiva logró notoriedad. Álvarez recibió con humildad el elogio de su maestra y le agradeció por las redes: “Muchas gracias”, respondió.Sus clases de inglés con Sara Duque no solo están orientadas a conocer el idioma, sino también a manejarse de manera correcta con los medios de prensa y otras esferas que rodean al deporte.En su página de internet, Sara Duque se presenta como una “exabogada deportiva”, que decidió “hacer una transición de carrera para seguir mi IKIGAI, un concepto japonés que habla de razones para vivir.Además de saber seis idiomas, deja en claro que es toda una fashionista. Y por supuesto, las microbikinis no faltan entre sus posteos.Entre publicaciones sobre su trabajo y experiencia como coach de futbolistas, la joven comparte también con sus casi 12 mil seguidores postales de sus viajes por el mundo. Hace algunas semanas atrás, por ejemplo, posteó una foto desde las playas de Miami y marcó tendencia en microbikini.¿Su elegida? Un modelo de color rosa, el tono indiscutido de este verano, con corpiño de breteles anchos y una bombacha supercavada, de terminación colaless, con tiritas colgantes en los laterales. El pelo al viento y un parejo bronceado completaron su look de playa.Anteriormente, desde la Isla de Formentera, España, volvió a demostrar su fanatismo por los trajes de baño diminutos y el color de la temporada. Con el mar turquesa de fondo, se lució con el mismo modelo, de corpiño estilo vintage y bombacha XS.Además, el rosa es definitivamente su color fetiche, no solo en bikinis. También durante su viaje a Miami, hizo una producción de moda en la playa con un minienterito en la misma escala cromática. Se trata de un modelo delicado y femenino, con escote corazón y bolsillos en la parte delantera del short.