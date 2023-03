Nazarena Vélez en bikini: “Se me está cayendo la cola, pero te quiero cuerpito”

Nazarena Vélez compartió en Instagram varios clips charlando con sus seguidores sobre su rol de abuela, mientras lucía una original microbikini animal print con florcitas."Cómo se me está cayendo la cola, pero te quiero cuerpito. Por mantenerme sana y bien. Ahora voy a hacer un poco de escalador", expresó.En este contexto, una seguidora le mandó un mensaje directo agradeciéndole por sus reflexiones sobre la importancia de los cuerpos diversos y saludables, que desafían la presión estética que imponen los cánones de belleza hegemónicos."Gracias por tus mensajes sobre los cuerpos. Mi hija, más allá de que no tiene sobrepeso, no se gusta. Le mostré tus videos, le conté tu historia, le hizo muy bien cuando dijiste que te perdiste de disfrutar cosas. Se sintió así muchas veces. Y hoy se animó a sentirse mejor, gracias de corazón por la ayuda", le dijo una fan."Gracias por estos mensajes, que son muchos, realmente me conmueven", le agradeció Nazarena.